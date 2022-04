Flytt «Roseslottet» («Sandslottet») til Hvaler!

Jeg leste nylig et innlegg, der kunstneren Bengt Børresen foreslo å flytte «Roseslottet» til tomten som vil komme om man river Stjernehallen. Min umiddelbare respons var at det i utgangspunktet var en god idé, men hvorfor ikke ta en total forandring og flytte til Sand-familiens hjemsted, Vesterøy på Hvaler. Mulig mange ville finne dette forslaget lite gjennomtenkt og idiotisk, men det får jeg leve med...

[ Selg Stjernehallen – kjøp Roseslottet! ]

Mine vyer ved et slikt prosjekt er ikke grunnet i økonomisk vinning av noe slag, men i og med at Hvaler kommune nå har gått inn for å gjøre noe med Åttekanten skole, så burde det la seg gjøre å samle kunsten, samle et sosialt fellesskap for kommunen, samt å skape en severdighet på Hvaler som vil kunne gi gjenlyd i hele Norge (og mer til)...

Arild Werner, Hvaler-entusiast (Privat)

«Roseslottet» i direkte flyt med Åttekanten skole, der både lokale og tilreisende vil kunne oppleve en dag med både lokal kunst og Vebjørns fantastiske installasjon, samt andre tiltak som vil bli satt i gang på Vesterøy.

Dere kan kanskje kalle meg en drømmer, men uten drømmer av alle slag, vil jo livet være i kjedeligste laget. Jeg er fullstendig klar over at dette vil koste, og det vil kanskje også være vanskelig å overtale Vebjørn Sand til å være med på dette. Hva vet jeg?

Men essensen i dette brevet er at man nå har en alle tiders sjanse til å kanskje kunne gjennomføre en idé som til syvende og sist gjør at vi på Hvaler vil få en severdighet av en helt unik karakter.

Selv så kaller jeg meg en amatørkunstner, uten mål om å bli verken kjent eller anerkjent av kunsteliten, men jeg elsker det jeg holder på med. Hvaler er som mange vet, fylt med kunstnere av alle slag, så slikt sett så burde det jo være rom for å tenke i nye baner her ute.

[ God økonomistyring i Hvaler kommune ]

Jeg tror også at man i tilknytning til Åttekanten og «Roseslottet» vil kunne igangsettes diverse næringsvirksomhet, noe jeg også har ideer om. Noe jeg eventuelt får komme tilbake til.

Når sant skal sies, har vi vel ikke flust med severdigheter på Hvaler, men som ferieparadis er vi jo viden kjent og verdsatt. Om man får gjennomført et slikt prosjekt, så vil Hvaler for alvor bli satt på norgeskartet. Om man også i tillegg kan komme med overnattingsalternativer etc. så vil jo Hvaler fortelle at: – Ja, vi vil virkelig satse på turisme i ordnede former.

Da vil jo også sikkert et hotell være en nødvendighet, hvor nå det skal plasseres. De innflytelsesrike har jo sine meningsutvekslinger rundt dette.

Hvaler kommune er ingen rik kommune, og i og med at vi uten tvil satser på turisme, vil et slikt prosjekt garantert trekke folk til Hvaler. Åttekanten ligger der, og kan garantert huse et «Roseslott» eller et «Hvalerslott» om du vil. Kanskje navnet kunne være «Sandslottet»...

Vel, tankene mine er satt ned på papir, og jeg sender det over til Dagsavisen Demokraten. Så får kritikk eller enighet komme på løpende bånd.

Men dere – tenk om man kunne få dette til...

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen