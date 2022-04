God økonomistyring i Hvaler kommune

I Fredriksstad Blad 9. april kritiserer Hvaler Frps Cathrine Linnes sin egen kommune for dårlig styring. Hvaler kommune har for 2021 et foreløpig resultat som er 6 millioner kroner bedre enn budsjettert og enhetene i kommunen har samlet sett greit å styre innenfor tildelte budsjettrammer, selv etter at rammene ble redusert i løpet av året.

Mona Vauger (Ap), ordfører Hvaler kommune. (Tomm Pentz Pedersen)

For øvrig vil jeg minne om at det er kommunestyret selv som har bestemt de regler som gjelder for den løpende økonomirapporteringen til kommunestyret. Kommunens rutiner på dette området er for øvrig helt i tråd med både kommunelovene og det som er praksis i de aller fleste andre kommuner, og alle partier behandles likt når det gjelder informasjonstilgang. I tillegg til dette har alle enheter rapportert på økonomi til rådmannen hver måned gjennom 2021. De færreste kommuner har en så tett økonomioppfølging av kommunens samlede virksomhet.

Urevidert regnskapet for 2021 er avlagt innenfor fristen 22. februar og forventes ferdig revidert per 19.04.22. Foreløpig regnskapet er offentlig fra førstnevnte tidspunkt. Foreløpig resultat ble offentliggjort 12. februar, hvilket også Cathrine Linnes er kjent med. Regnskapet vil være endelig godkjent når kommunestyret behandler dette i juni. En foreløpig orientering om regnskap 2021 og status for budsjettet for 2022 vil bli gitt i kommunestyret 21.04.22, som er to dager etter at revisors beretning foreligger.

De rødgrønne har lyktes med å snu «skuta» fra et stort merforbruk fra den tiden Frp og Linnes selv satt med styringen. — Mona Vauger, ordfører Hvaler kommune

Endringer i budsjettet for 2022 er vurderinger som normalt gjøres i forbindelse med den løpende rapporteringen til kommunestyret. Cathrine Linnes sin påstand om dårlig styring i Hvaler kommune er derfor ikke korrekt.

Når det gjelder kommunens finansforvaltning har jeg full tillit til administrasjonens håndtering av dette. Få kommuner i landet er bedre rustet på dette området enn nettopp Hvaler kommune, hvor både rådmann, assisterende rådmann og økonomisjef alle har spisskompetanse innenfor dette området.

Å knytte eventuelle økte renteutgifter direkte mot økt eiendomsskatt blir etter min mening ganske søkt når vi snakker om et budsjett på til sammen 530 millioner kroner. Jeg vil dessuten minne Cathrine Linnes om at det i langtidsbudsjettet for 2022–2025 allerede ligger inne en forventet renteøkning.

Min påstand er derfor at det er god styring i dag i Hvaler kommune, og de rødgrønne har lyktes med å snu «skuta» fra et stort merforbruk fra den tiden Frp og Linnes selv satt med styringen. Da de rødgrønne overtok ved valget høsten 2019 viste regnskapet for samme år minus 19 millioner kroner i merforbruk.

