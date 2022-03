Som oppvarming til årets markering av kvinnedagen leste jeg nylig den norske oversettelsen av The Philosopher Queens. The lives and legacies of philosophy’s unsung women.

Boka tar for seg spørsmålet «hvor er de kvinnelige filosofene?» og viser at selv med alle de hindre kvinnelige tenkere har møtt (og møter) gjennom historien så finnes det mange som har bidratt med filosofiske, vitenskapelige, så vel som politiske betraktninger som har vært med på å endre og gi nye perspektiver til vår virkelighetsforståelse.

Ved å skrive en bok om kvinnelige filosofier så oppnår forfatterne to ting: de henter fram kjente og kjære, men også glemte kvinner, og gir de fornyet oppmerksomhet, og de viser at det først og fremst er kollektiv usynliggjøring som gjør at kvinner er underrepresentert i filosofien. Med andre ord, problemet ligger ikke i mangelen på dyktige kvinner, men på representasjon.

Debatten om representasjon har rast i akademia i flere år og flere har gjort et forsøk på å inkludere kvinner og minoriteter i pensumlistene.

I en verden hvor kvinner fortsatt tjener dårligere enn menn, hvor 33.000 jenter under 18 år blir giftet bort hver eneste dag, og 150 millioner jenter rammes av seksuell vold hvert eneste år, virker det kanskje bagatellmessig å snakke om representasjon i noe så eksklusivt som høyere utdanning. Mange steder i verdens er det tross alt fortsatt sånn at kvinner ikke får fullføre grunnskolen engang.

Men ved å utvide vitenhorisonten til å gjelde flere enn de stereotypiske historiske, skjeggete mennene fra privilegerte familier, så kan vi også utfordre nåtidens representasjon. For er det en ting vi kan lære av bøker som den om filosofidronningene så er det å stille spørsmålet «hvor er kvinnene?».

Hvor mange kvinnelige gitarister, bassister eller saksofonister kan du navnet på?

Hvor mange kvinnelige nobelprisvinnere kjenner du til?

Hvor mange filmer regissert av kvinner har du sett?

Har du lest noen science fiction bøker skrevet av kvinner?

Hvis du ble bedt om å trekke fram kvinner som har hatt stor påvirkning på samfunnsutviklingen i Norge eller i verden, hadde du klart å ramse opp fem navn?

Bevisstgjøringen om at kvinner i en rekke vitenskapelige eller kulturelle retninger ikke får den anerkjennelsen de fortjener har ført til en rekke gode initiativer. Slik som den lange kampen her i byen for å gi Katti Anker Møller den hederen hun fortjener. Og den jobben som gjøres for å få flere gater i Fredrikstad oppkalt etter kvinner. Eller som det fantastiske initiativet fra noen av byen aktører som nå lager GRL PWR-festival for å sette fokus på kvinner i musikkbransjen.

Tenk, den som leter finner!

Øvelsen om å spørre seg selv «hvor er kvinnene» burde vi selvfølgelig gjøre hele året, men kanskje kan det være et lyspunkt å lete fram noen tøffe kvinner nå når verden står på hode og samtidig som kampen for likestilling fortsetter?

Det gir i alle fall meg litt ekstra inspirasjon til å fortsette å kjempe for en mer likestilt verden når jeg vet litt mer om damene som har kjempet denne kampen før meg.

God jakt og gratulerer med kvinnedagen.

