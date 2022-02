Driftsstøttens betydning for kulturlivet

Scenekunstrådet i Fredrikstad meldte i forrige uke at de har sett seg nødt til å legge ned på grunn av manglende driftsmidler. I sitt avskjedsinnlegg i avisen fremlegger rådet noen ønsker og håp for scenekunstfeltets fremtid i byen, blant annet Østfold Internasjonale Teaters rolle. Jeg vil gjerne benytte anledningen til for det første å takke scenekunstrådet for deres innsats, dernest til å fortelle litt om Østfold Internasjonale Teaters arbeid i det som har vært et pandemi-preget år:

Østfold Internasjonale Teater er et ikke-kommersielt aksjeselskap med formål å være et profesjonelt, produserende regionteater for Østfoldregionen og dens profesjonelle kraftsenter innen scenekunst. Herunder hører det å spille på lag med det frie scenekunstfeltet og med amatørfeltet om utvikling av hele scenekunstfeltet i regionen. Østfold Internasjonale Teater skal også være et turnerende teater og med både regional, nasjonal og internasjonal orientering.

I 2021 var scenekunstbransjen som kjent underlagt sterke restriksjoner. Takket være nettopp driftsstøtte, partnere og publikum har Østfold Internasjonale Teater like fullt kunnet svare ut følgende mandat gitt oss av våre eiere; Fredrikstad kommune, Sarpsborg kommune og Viken fylkeskommune:

Kontinuerlig egenproduksjon og formidling av scenekunst av høy kvalitet: Vi kunne i fjor presentere 20 produksjoner fordelt på 94 arrangementer i perioden det har vært mulig mht. smittevernrestriksjoner (i praksis 4 unike produksjoner i måneden over 5 intensive måneder). Av produksjonene med tekstlig manus var 4 av 4 uroppføringer av en dramatiker basert i Østfold. Det at flere av teaterets produksjoner foregår utendørs, har faktisk også bidratt til at vi har kunnet gjennomføre uten de strenge plassbegrensningene som gjaldt for innendørs arrangement.

Vi har besøkt Halden, Mysen, Spydeberg, Moss, Son, Eidsberg, Drammen, Askim, Ørje, Sarpsborg – – for å nevne noen. Produksjonene har vært vist ute i offentlig rom, i kirker, i en båt, på Stortorvet, Verket, på skoler, i samfunnshus og grendehus. Være et tilbud til hele befolkningen i regionen: Totalt har ØIT hatt rundt 6500 besøkende på sine arrangementer, fordelt på arrangement i hele regionen. Tilbudet har spent fra produksjoner for hele familien der alle deltar aktivt, til produksjoner med målgruppe ungdom og voksne.

Ingenting av dette hadde vært mulig å få til uten driftsstøtte. Stabil drift gjennom etablerte institusjoner i regionen kommer hele det regionale kulturlivet til gode – ikke minst i krisetider. Siden 2014 har Østfold vært én av to tidligere fylker i landet uten et eget regionteater. Ved opprettelsen av ØIT i 2020 har Fredrikstad kommune og Viken fylkeskommune tatt aktive grep for at det skal kunne endres. Nå håper vi at staten følger opp, først og fremst ved en anerkjennelse av ØIT som et regionteater og, på sikt en tilsvarende forpliktelse i driftsstøtten.

Vi vil gjerne takke både kunstnere, publikum og eiere som har bidratt til store kunstneriske opplevelser i det som har vært en tung tid for mange. Vi tilslutter oss det avtrådte scenekunstrådets understreking av kulturnæringens betydning for helse, utvikling, samhold, kreativitet og innovasjon i by- og samfunnsutviklingen: Er det noe vi har fått erfare under pandemien, er det hvor viktig et sterkt og levende kulturfelt for samfunnet og hvordan de felles opplevelsene knytter oss sammen.

Vi tror ikke publikum har glemt scenekunsten i Østfold, og vi håper at politikerne heller ikke har det.

