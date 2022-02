Scenekunstrådet i Fredrikstad legger ned

Av: Styreleder Desirèe Ulvestad-Grandahl, nestleder og kasserer Paolo Martini, styremedlem Live Skullerud, styremedlem og daglig leder Helga Aakre

Høsten 2018 samarbeidet kulturadministrasjonen i Fredrikstad med flere scenekunstnere i Fredrikstad (Desirèe Ulvestad-Grandahl, Helga Aakre, Silje L Waters, Paolo Martini, med flere) om Møteplass Scenekunst Fredrikstad. Møteplass Scenekunst Fredrikstad var en fagdag for og av scenekunstnere, hvor ulike lokale kulturaktører presenterte sitt entreprenørskap. Dagen ble avsluttet med en oppfordring om å etablere et scenekunstråd.

Ved starten av 2019 ble et interimsstyre for Scenekunstrådet etablert. Silje L Waters, Joakim Johansen, kasserer Paolo Martini, nestleder Desirèe Ulvestad-Grandahl og leder Helga Aakre tok fatt på̊ arbeidet med stor iver og engasjement. I løpet av 2019 hadde vi samtaler med både aktører i kulturlivet og innad i styret om hvem vi skal være, hva vi skal være og hva vi skal gjøre. Mange timer ble lagt ned i arbeidet med organisering, møter med samarbeidspartnere innen kulturfeltet og administrasjon, opprettelse av digitale kanaler, vedtekter og rekruttering.

Scenekunstrådet har gjennom perioden arbeidet for å ivareta kulturfeltet i Fredrikstad samt være et samlende ledd for de ulike aktørene. Vi har arbeidet for vekst og utvikling av kunst og kulturfeltet i Fredrikstad. Målet har hele tiden vært å løfte Fredrikstad som kulturby, bidra til nettverk, nye samarbeid og kompetanseheving. Vi har også vært en interesseorganisasjon på vegne av feltet som jobbet inn mot kommuneadministrasjon og politikere.

Vi har hatt et arbeidende styre hvor alle har bidratt til innhold og framdrift for rådet. Det siste året fikk vi på plass en daglig leder funksjon, som en til to dager per uke har driftet rådets arbeid, samtidig som feltet opplevde store utfordringer gjennom ulike restriksjoner i forbindelse med pandemien.

På marginalt av midler har Scenekunstrådet siden oppstarten i 2019 arbeidet for kulturfeltet i byen vår. Vi har på tross av dette fått til mye: Nettverk, kompetansehevende tiltak og møteplasser for feltet, høringsuttaler, utarbeidelse av applikasjon og nettside, jevnlig kontakt med politikere og administrasjon og flere innlegg i avisa.

Da rådet hadde som mål å øke aktiviteten søkte vi for driftsåret 2022 en 50 prosent stilling. Vi ønsket å fortsette arbeidet med å sikre best mulig handlingsrom og rammevilkår for feltet. Da rådet fikk tildelt under 50 prosent av søknadsbeløpet til drift for 2022 fra Fredrikstad kommune, ser vi dessverre ingen mulighet for å drifte rådet videre, samt utvikle og bygge organisasjonen på en hensiktsmessig måte i henhold til vedtektene.

Det er både trist og vemodig å legge ned rådet, men vi kan ikke drifte forsvarlig kun på «knapper og glansbilder».

Avslutningsvis har vi noen oppfordringer:

Sammen er vi sterke! Det er behov for en nettverksorganisasjon for kulturaktører i Fredrikstad. En oppslutning blant kulturaktørene i byen vil bidra til at dette kan bli en realitet.

Kulturbudsjettet i Fredrikstad kommune bør økes i takt med aktivitet, utøvere, innbyggere og forventningen til den Lille Verdensbyen Fredrikstad.

Tildelingsordningen i Fredrikstad kommune bør rigges annerledes. Det bør være et skille mellom det profesjonelle feltet og det frivillige feltet. Nå konkurrerer de om samme pott. Ved en deling kan man støtte og styrke både «underskogen» og det profesjonelle feltet.

Kulturadministrasjon og politikere bør innstille og tildele nær søknadssum i søknadene. Hvordan er det tenkt man som kulturaktør skal gjennomføre sitt arrangement, når man for eksempel har søkt om 50.000 kroner og får tildelt 5.000 kroner?

Østfold Internasjonale Teater mottar driftsstøtte på over 6.000.000 kroner per år fra Fredrikstad kommune. I bystyrets vedtak står det: Det forventes at selskapet bidrar vesentlig til å aktivisere og utvikle det allerede etablerte, frie profesjonelle scenekunstfeltet i Fredrikstad og Østfold, jf. selskapets formålsparagraf.

Vi håper forventningene innfris.

I kommunedelplanen for Kultur løftes «et sterkt og levende kulturfelt fram som betydningsfullt for by- og samfunnsutviklingen i Fredrikstad. Det fremholdes blant annet at det må tilrettelegges for kunstnerisk og kulturell virksomhet, og at man ønsker å satse på urbanitet, kultur, kompetanse og innovasjon, og legge opp til en bedre utnyttelse av potensialet for å drive kulturbasert næring.»

Kulturnæringen er avgjørende i forhold til helse, utvikling og samhold.

Kulturnæring er viktig for kreativitet og innovasjon. Kulturnæringen er viktig for oss som samfunn, den knytter oss sammen, underholder og provoserer oss.

Et sterkt og levende kulturfelt er betydningsfullt for by- og samfunnsutviklingen.

Vi takker med dette for oss, håper på bedre tider, og ønsker et godt og innholdsrikt kulturår.

På vegne av det tidligere interimsstyret i Scenekunstrådet i Fredrikstad

