«En by uten kunst og kultur er en fattig by»

Av: Scenekunstrådet i Fredrikstad ved daglig leder Helga Aakre, og styret ved Desirèe Ulvestad-Grandahl, Live Skullerud, Paolo Martini, Morten Gjerløv Larsen og Joakim Johansen

Kulturnæringen er nå del av koronakompensasjonen i Fredrikstad. Vedtaket i formannskap torsdag gir gledelige 2.5 millioner til feltet. Scenekunstrådet leverte inn høringsuttalelse til saken og er meget fornøyd med at vi og flere av kulturaktørene ble hørt.

En av byens produsenter beskriver det helt riktig slik: «Kulturbransjen var den første bransjen som ble stengt ned, og later til å bli den siste som åpnes. Nedstengningen har ført til at livsgrunnlaget for mange nærmest forsvant over natten og er krise for flere felt innenfor kulturnæringen.»

Kulturutøvere er i dag permittert, arbeidsledige eller omskolert. Kulturlivet har stengte scener, teatre, saler og konsertarenaer. Det påvirker alle ledd i en produksjon i tillegg til publikum.

Veien mot ferdig produkt, konsert eller forestilling, kan strekke seg over flere måneder i en produksjonsperiode og benytter seg av flere yrkesgrupper. Når man som publikum har kjøpt sin billett og med gledelig forventing skal få sin opplevelse, så er det månedsvis med arbeid av mangfoldige yrkesgrupper som står bak produktet.

Alle som er involverte i en produksjon blir store tapere dersom produsentene forsvinner. —

Det er det kunstneriske arbeidet i form av manusutvikling, regi, koreografi, komponist, dansere, sangere, musikere og skuespillere. Scenografi og kostymer skal designes og produseres. En produksjon er også avhengig av underleverandører innen scene, scenerigg, lys og lyd. I tillegg er det presseansvarlig, markedsføring og SOME-ansvarlig, fotograf og designere.

Til gjennomføring av arrangementet kommer leie av spillested, teknikere, servering og sikkerhet i tillegg. Lokomotivet i organisasjonen er produsenten. Utøvende kunstnere, teknikere, det sceniske og administrasjon - alle som er involverte i en produksjon blir store tapere dersom produsentene forsvinner etter over et år med tapte avlyste forestillinger og tapte inntekter.

[ «Fredrikstad kommune må fokusere på verdien i det som skjer nært og lokalt» ]

En teaterproduksjon er et stort apparat, en god organisasjon som har et felles mål: Levere til deg som publikum. Scenekunsten og musikken, som levende, kollektive kunstformer, er særlig hardt rammet av publikumsbegrensninger, karantenebestemmelser og generelt krevende produksjonsvilkår.

Rapporten Rebuilding Europe: the cultural and creative economi before and after covid-19 EY 2021 viser at disse bransjene er aller hardest rammet, med en estimert nedgang i inntektene i 2020 innenfor scenekunsten på 90 pst. og innenfor musikken på 75 pst.

Kultur fyller livene våre med mening og identitet. Kulturen har egenverdi i tillegg til å skape arbeidsplasser. Nå er savnet stort hos mange av oss etter å gå på konsert, festival eller forestilling. Vi savner og treffes i en sosial opplevelse.

Slike møtepunkt bidrar også til økt aktivitet i Fredrikstad og kulturarrangementer er derfor en viktig bidragsyter til den økonomiske omsetningen i byen og for et levende byliv. Det var et godt vedtak torsdag. Det gir nye muligheter til en bransje som er nede for telling.

Scenekunstrådet i Fredrikstad vil arbeide for kunsten og kulturen gjennom å være samlende og dermed synliggjøre feltets utfordringer og potensiale. Vi vil bidra til utvikling og nettverk. Vi vil ha god dialog med byens mangfoldige aktører og institusjoner, administrasjon, politikere og snakke med utestemme om det trengs.

Scenekunstrådet i Fredrikstad ønsker å være lokomotivet for scenekunstfeltet i Fredrikstad. En by uten kunst og kultur er en fattig by. Den lille verdensbyen» - en mangfoldig og innovativ by med et rikt kulturliv skal bestå. Det skal vi sørge for, sammen.