2021 har vært et år fylt med forventning, overraskelser og håp. Med koronapandemien hengende over oss har vi opplevd oppturer og nedturer vi knapt trodde var mulig for bare noen år siden. Tenk om en du kjenner for to år siden hadde fortalt deg at du ikke lenger kunne gi en klem til en venn, eller at du må holde to meter avstand dersom barnet ditt ble syk? Selv om det er store forskjeller i hvor hardt hver og en av oss har blitt rammet av pandemien, har vi som fellesskap klart oss godt i Fredrikstad. Takket være iherdig innsats fra våre vaksinatører og smittesporere, et tilpasningsdyktig og forståelsesfullt nærings- og kulturliv, en fantastisk stå-på-vilje i kommuneorganisasjonen og ikke minst super innsats fra hver og enkelt innbygger, så ble 2021 på mange måter et bedre år enn vi kunne fryktet. Er det en ting 2021 har vist oss er det at samarbeid gir oss kraft til å håndtere utfordringene vi møter. Dette er erfaringer vi må ta med oss i den videre håndteringen av pandemien, ikke minst er det viktig kunnskap å ta med seg i utviklingen av byen vår videre.

Selv om koronaviruset har preget overskriftene, har det også skjedd andre ting i Fredrikstad det siste året. Vi fortsetter å vokse, vi har blitt nesten 800 flere innbyggere i Fredrikstad og ligger an til å runde 84.000 innbyggere tidlig i 2022. Vi fortsetter å være en attraktiv by, og opplever stor tilflytting fra andre steder i landet.

Med økende folketall får vi større etterspørsel etter boliger, arbeidsplasser, varer og tjenester. Dermed vokser også byen i både størrelse og innhold. Kommunens rolle i denne prosessen er å legge til rette for at utviklingen er bærekraftig. Dette krever planlegging.

Satser på næring

I vinter vedtok bystyret ny næringsplan for Fredrikstad kommune. Hovedmålet er at Fredrikstad og Søndre Viken er en foretrukket næringsdestinasjon i Oslo-regionen. At kommunen er et godt vertskap for næringslivet, har vist seg å være en av de viktigste faktorene for å beholde og tiltrekke seg bedrifter. Dette er et område vi vil satse på i året som kommer. Vi har allerede et godt samarbeid med Fredrikstad næringsforening, med ambisjoner om å hevde oss i konkurransen om å bli Norges mest næringsvennlige kommune må dette samarbeidet intensiveres.

Grønn omstilling

Med en årlig befolkningsvekst på oppunder en prosent er det hele tiden behov for nye boliger i kommunen vår. Ifølge våre siste prognoser må vi bygge ca. 5.500 boliger i perioden fram til 2035. Gjeldende arealplan gir muligheten til utbygging av 10.000 boliger, nok boliger er også et viktige tiltak for å gi alle muligheten til å eie sin egen bolig. Det er i kommuneplanens arealdel vi legger rammene for boligbyggingen i Fredrikstad. Grønn omstilling er ett av målene med boligpolitikken. Vi ønsker å bygge en energieffektiv by hvor kollektivtransport, sykkel og gange stadig blir mer effektive transportformer. Dette er en av grunnene til at vi ønsker å fordele framtidig boligbygging med 60 prosent innenfor byområdet, 30 prosent i tettstedet og ikke mer enn 10 prosent i lokalsentra. Samtidig skal arealplanen bidra til at Fredrikstad er et godt sted å bo. Miljøkvalitet, grøntstruktur og estetikk skal veie tungt i byutviklingen av Fredrikstad – med mangfoldig uttrykk og variasjon. Vi har akkurat startet arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel. Det er et mål at planen skal legges ut på høring rett før jul 2022. Da gjelder det å kjenne sin besøkelsestid, og komme med innspill.

En aktiv by

I Fredrikstad har vi lange tradisjoner for toppidrett. FFK, Stjernen og Fredrikstad Ballklubb er blant klubbene som plasserer Fredrikstad på «idrettskartet». Spillerne er forbilder som motiverer og inspirerer nye generasjoner med fotball-, hockey- og håndballstjerner. Det er veldig positivt. Likevel må vi ikke glemme at det å holde seg i aktivitet ikke kun er forbeholdt barn, unge og profesjonelle utøvere. Til tross for at alle grupper i Norge de siste 20 årene har fått bedre helse, og at levealderen har økt, er det særlig to utviklingstrekk som er bekymringsfulle. Det ene er at vi ser en negativ utvikling på en del viktige folkehelseområder, eksempelvis mindre fysisk aktivitet, som kan gi særlig store utfordringer i kombinasjon med dårlig kosthold.

Den andre bekymringsfulle utviklingen er at det er store, og økende, sosiale forskjeller i helse. De med kort utdanning og lav inntekt har dårligere helse enn de med lang utdanning og høy inntekt. De sosiale forskjellene gjelder både barn, unge, voksne og eldre. Disse forskjellene finner vi både for psykisk og kroppslig helse. Nå er det selvfølgelig ikke alle sykdommer som kan forhindres, men mye kan faktisk forebygges. Dette tar vi på alvor i Fredrikstad.

Høsten 2020 ble Fredrikstad tatt inn som partner i det internasjonale nettverket Global Active Cities. Byene i nettverket jobber forebyggende med folkehelse i befolkningen gjennom fysisk aktivitet. Arbeidet er basert på samarbeid mellom kommunen og aktører som næringsliv, forskning og utdanningsinstitusjoner og ikke minst innbyggerne. Liverpool er en av byene i nettverket som kan vise til gode resultater. Der har de klart å øke den aktive delen av befolkningen i alle aldersgrupper.

Nå vil vi høste av deres erfaringer og jobbe for at også flere Fredrikstadfolk kan få oppleve å bli litt sprekere i året som kommer. Helt til slutt vil jeg takke alle Fredrikstads innbyggere for den supre innstillingen som er vist gjennom to år med pandemi. Takket være deres forståelse, tålmodighet og evne til omstilling har vi gjort det beste ut av en vanskelig situasjon. Nå krysser vi fingrene for at pandemien «brenner ut» i 2022, slik at vi kan sette alle kluter til i arbeidet med å bygge Norges beste by!

