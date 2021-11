Ikke gjør det!

«Kilroy was here» ble først tatt i bruk av amerikanske soldater under 2. verdenskrig. Setningen skulle fortelle dem som kom etter at deres medsoldater hadde vært der.

Nå ser vi en moderne versjon av dette dukke opp overalt på Hvaler, i form av steinvarder. Noen fins fra før, som méd til sjøs, for at båter skulle finne veien.

Debatt: Aldri før har vi registrert så mange gjester i telt og hengekøye!

Dagens varder blir gjerne laget der det ligger mye stein fra før, i gamle steinbrudd eller rullesteinsfelt lagt igjen etter istida. Å lage varder slike steder skjemmer kulturlandskapet. Vedlagte bilde er fra Kuvauen på Vesterøy, et lite område der historien forteller om tidligere tiders fiske, losing og steinhogging. Dette er ren miljøkriminalitet.

