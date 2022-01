Skeive Hege (43) med opprop: – Trist, oppgitt og lei meg for at vi stadig rykker litt tilbake

I voksen alder sto Hege Hansen fram som lesbisk. I fjor etablerte hun sitt eget firma som skal veilede, undervise og ha samtaler med ansatte innen helsevesenet og skole om møte med andre legninger. Oppropet: «Vern våre barn mot kjønnsforvirrende undervisning», medførte motreaksjonen: «Selvfølgelig skal vi ha undervisning om kjønnsmangfold på skolen!».

– Jeg er trist, oppgitt, og lei meg for at vi stadig rykker litt tilbake. Det er en kamp som må kjempes hele tiden, og at det er en såpass stor gruppe som ønsker å fjerne dette fra undervisningen, forstår jeg ikke. Jeg forstår ikke hva de er redd for, og hva frykten er. Jeg forstår ikke hvordan noen kan «bestemme» hvem andre mennesker er, sier helsefagarbeider Hege til Dagsavisen Demokraten, og legger til:

– Kunnskap og kompetanse er så viktig for å kunne være seg selv, for å føle tilhørighet og aksept, og for å være inkludert i fellesskapet.

– 50 år siden homofili ble avkriminalisert

«Det er skeivt kulturår i år. Fordi det er 50 år siden homofili ble avkriminalisert. Kun 50 år siden, og når jeg leser mange av kommentarene og innleggene som er om dagen- så skulle man tro det var kriminelt enda.» skriver Hege Hansen på sin egen blogg, og fortsetter under oppropet:

«Det provoserer meg at noen bruker sine egne fordommer til å nekte barn undervisning. Det er greit å være uenig, det er greit å mene så mye – men det er ikke greit å ville frata barn og unge undervisning om hvordan livet er. Hvordan mennesker er.»

– Jeg har fått veldig mange reaksjoner på oppropet, forteller Hege Hansen. (Privat / skjermdump opprop.net)

– Ikke overrasket, men trist.

Så langt har Hege Hansens opprop fått 2.400 signeringer. Reaksjonene har ikke uteblitt.

– Det stemmer, jeg har fått veldig mange reaksjoner, de aller fleste positive. Det ligger også mange kommentarer under oppropet som belyser hvor viktig det er for mange, sier hun.

– Er du overrasket over at det i 2022 kommer slike opprop?

– Nei, jeg er ikke overrasket, men trist. Jeg får såpass mange meldinger at det er dessverre ingen overraskelse, men jeg syns ikke det bør stå alene. Derfor en motreaksjon med mitt opprop.

