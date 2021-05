Fredrikstad får verdens første CO₂-frie gipsplatefabrikk

– Dette betyr at vi vil produsere verdens mest klimavennlige gipsplater, her i Fredrikstad, sier Lars Gaustad, administrerende direktør i Glava AS i en pressemelding.

Enova har bevilget 71,2 millioner kroner til en elektrifisering av Gyproc-anlegget.

– Det vil redusere de årlige CO₂-utslippene med mer enn 23 000 tonn, tilsvarende utslippene fra neste alle bensinbilene i Fredrikstad, forteller kommunikasjonssjef Per Stræde.

Øker produksjonskapasiteten

Hos Gyproc og andre gipsplateprodusenter brukes det i dag LNG-gass for kalsinering og tørking av gipsplater. Disse prosessene vil nå erstattes av elektriske systemer, og alt nytt utstyr blir bygget for elektrisk opp­varming fra grunnen av. Det vil redusere CO₂-utslippene med over 23.000 tonn, tilsvarende utslippene til 14.000 privatbiler, skriver konsernet i pressemeldingen.

Samtidig økes den årlige produksjonskapasiteten med rundt 40 prosent.

– Det stilles stadig strengere miljøkrav i byggeprosjekter, som gjør at det de som bygger nytt og rehabiliterer også blir mye mer opptatt av hvilke byggevarer de velger, fortsetter administrerende direktør Lars Gaustad til samme kilde.

Blir pilot for 70 fabrikker

Gyproc er en del av det internasjonale byggevarekonsernet Saint-Gobain som til sammen har 70 gipsplatefabrikker rundt i verden. De har et ambisiøst mål om å bli helt karbonnøytrale innen 2050, og ønsker nå å bruke Norge og Fredrikstad som pilot for hvordan de kan kutte utslipp også ved de andre anleggene sine.

Gjennom god støtte både fra Norsk Industri og lokalpolitikere fikk Gyproc ett års utsettelse, og den tiden har de nå brukt til å planlegge en omlegging som ikke bare gir en helt CO₂-fri produksjon, men også en estimert forbedring i energieffektiviteten på 32 prosent per kvadratmeter produsert gipsplate sammenlignet med dagens teknologi.

– Dette er en stor dag for Gyproc, Fredrikstad og hele GLAVA-familien. Her er det mange som har spilt på lag, og det gjør at vi nå kan ta på oss ledertrøya internasjonalt og vise at Norge kan være et industriland også i lavutslippssamfunnet, avslutter direktør Lars Gaustad.

---

GLAVA®

GLAVA er et kompetansemiljø som består av merkevarene Glava Isolasjon, Weber og Gyproc. GLAVA® har 500 ansatte, en omsetning på 2,4 milliarder kroner og egne produksjonsenheter i Norge. GLAVA® eies av det franske industrikonsernet Saint-Gobain.

---