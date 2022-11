Equinor, morgendagens skurker

Verden skal nå sine klimamål. Klimaministeren vår flyr til klimatoppmøte for å love verden at Norge skal gjøre enda mer. Equinor skal også på klimatoppmøte, men de skal lobbe for mer olje og gass.

I år har de rekordoverskudd, men de vil fortsatt ikke bruke mer enn 20 prosent av nye investeringer på fornybar energi. De store pengene går i stedet til aksjeutbytte og fossilinvesteringer. Samtidig bruker Equinor også en del på å reklamere for hvor klimavennlige og fremtidsrettede de er.

De går baklengs inn i fremtiden.

Nøyaktig hvor mye Equinor bruker på grønnvasking vet vi ikke. I juni spurte MDG næringsministeren hvor mye Equinor brukte på reklame. De nektet å svare, og mente det var en bedriftshemmelighet. Equinor ville altså holde pengebruken skjult for sin største eier, folket.

Equinor vet bedre enn noen andre at verden står i klimakrise. At jordsmonnet tørker ut. At øyer blir sendt på havet. At været blir mer ekstremt: mer vind, mer regn, mer tørke. Flere ras. Flere redningsaksjoner. Equinor vet at millioner vil dø av klimakrisa. At store deler av verden blir ubeboelig.

Equinor vet at klimakrisa er her nå. Ikke i 2050.

[ Vi heiet dem fram i fjor. Nå er vi bare frustrerte ]

Maia Hollender, leder i Oslo Grønn Ungdom. (Privat)

Equinor vet også at fossil energi er blant de viktigste årsakene til klimakrisa. Equinor ble grunnlagt i 1972, samme år som rapporten Limits to Growth ble publisert. Hele deres levetid har de visst at planeten har ytre tålegrenser.

Noe av svaret på klimakrisa er derfor like enkel som den er vanskelig. Vi må slutte med kull, olje og gass. Likevel vil Ap-regjeringen, Høyre, Frp og Equinor åpne nye oljefelt som skal holde på lenge etter at Norge skal være et lavutslippssamfunn.

Norges fossile økonomi må på rehab.

Det er for all del flott at et par prosent av Equinors investeringer går i fornybar energi. Likevel er mer enn 99 % av energiproduksjonen til Equinor fossil.

Equinors svar på klimakrisa er mer olje, mer gass, mer fossilt, mer utbytte til eierne. De kunne satset 100 % fornybart. Helt til torsdag denne uken ville selskapet hente olje lenger nord i Arktis enn noen andre. Nå skal de utsette Wisting-utbyggingen til 2026. Selv ikke den sårbare iskantsonen mellom Norge og Nordpolen slipper unna Equinors oljehunger.

[ Den store frykten for en kvinne er å flytte til en avkrok der hun er «stucked» ]

Utsettelsen er gode nyheter for både klimaet og Equinor, men også for staten, som ville tatt mesteparten av regningen på grunn av den gunstige oljeskattepakken. Å droppe Wisting frigjør utrolige 104 milliarder(!). Disse pengene fra Wisting må brukes på fornybar energi, i tråd med etterspørsel og klimamål.

For det første som møter en på Equinors nettsider er et bilde av havvindmøller under bygging på Vestlandet med tittelen «dette kan være starten på Norges nye industrikapittel». Nå må Equinor bare holde sine egne ord – havvind må faktisk bli Norges nye industrikapittel. Det er akkurat det samme statsministeren vår ønsker, men ikke får til – at vi skal bygge nye næringer på skuldrene til de eksisterende. Politikerne må sørge for at pengene fra Wisting blir brukt på nye, grønne prosjekter både hjemme og i utlandet.

Equinor vet at klimakrisa er her nå. Ikke i 2050.

For Equinor har på ingen måte renvasket sitt omdømme ved å utsette mange fossilprosjekter. Fortsatt vil Equinor hente olje i området Vaca Muerta i Argentina – til Mapuchefolkets store fortvilelse. Tildeling av nye oljefelt rapporteres om som et «høydepunkt» i Equinors årsrapporter. Nye oljefelt er et bunnpunkt når vi skal nå klimamålene.

Verden er nødt til å la fossilt brensel ligge av hensyn til klima. Hvordan kan Norge påstå å være et fyrtårn for grønn omstilling internasjonalt når vi fortsetter å åpne oljefelt på hjemmebane? Hvis ikke Norge og Equinor klarer å si nei til ny olje, hvordan kan vi da kreve det av andre?

Norge har de beste økonomiske forutsetningene for å komme seg trygt gjennom en planlagt omstilling. Vi har velferdsordninger, trepartssamarbeid og et næringsliv som er gira på grønne løsninger. Norges nøling er en fallitterklæring til land med mindre penger. Eksempelvis har Kongo nettopp lyst ut nye oljefelt i regnskogen Norge har brukt milliarder på å bevare. Kongolesiske myndigheter påpeker Norges dobbeltmoral. Rike Norge ber andre land slutte med fossilt, mens Norge stadig gir nye tillatelser.

Jeg håper Equinor blir morgendagens helter. De ligger an til å bli morgendagens skurker. Og de bruker våre skattepenger på det.

[ Ghulam ledet den beryktede B-gjengen: – Mor og far ga meg Norge. Jeg ga dem mørket (+) ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen