NRK har i førjulsukene sendt konkurranseprogrammet «Familiekokkene» på fredagskveldene.

Det har vært lun, fin underholdning med norske familier som kappes om å lage best mat foran et dommerpanel med noen av landets beste kokker.

En av deltakerne har vært familien Mir fra Stavanger. Den norsk-pakistanske trioen bestående av mor og to døtre har vært et minnerikt innslag. Fargerik mat har de laget, og de har sjarmert oss TV-seere med humor, varme og familiær irritasjon i kampens hete som har nærmet seg kokepunktet.

Mediene gjør generelt ikke en altfor god jobb med å vise fram det norske mangfoldet.

Det vil overraske oss om innvandrere ikke er underrepresentert blant journalister og som kilder. Derfor var det så positivt at familien Mir var med og viste seg fram som en helt vanlig norsk familie. Og i 2020 burde de være et helt naturlig innslag. Men de to unge kvinnene i familien har båret hijab i programmet. Det er det kommet sterke reaksjoner på. Nå angrer familien på sin deltakelse. Hetsen har vært uutholdelig.

«NRK fortsetter islamiseringen av Norge». Ordene er Hege Storhaugs.

Hun har igjen gått i front med harde, uforsonlige ord. «Døtrene kjenner seg antakelig verken hjemme i Pakistan eller Norge», skrev hun i en kommentar på nettsiden til Human Rights Service (HRS). Forutinntattheten er sjokkerende om den på alle vis velintegrerte familien, og i kjølvannet av Storhaugs angrep på Mir er det kommet mengder med likelydende kommentarer på HRS sine sider.

Det er nedslående at man skal måtte oppleve slikt etter å ha bidratt til et familieunderholdningsprogram på TV.

Den rasistiske hetsen er utrolig nok statsfinansiert. Storhaugs HRS får 1,8 millioner av høyreregjeringen for å drive sin virksomhet. Venstre, KrF og Høyre bevilger store beløp til HRS under dekke av at organisasjonen skal komme med innspill og fakta i innvandringsdebatten. Men HRS kommer ikke med innspill, HRS dyrker fordommer og fremmedfrykt på fellesskapets regning. Det må ta slutt.