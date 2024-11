Fredag kunne regjeringen presentere en gladnyhet til hardt pressede kommuner: Det overføres 5 milliarder kroner ekstra til kommunene og fylkene i år og neste år. Det kommer godt med til kommuner som sliter med høye rentekostnader, mange lovpålagte oppgaver og slunkne kommunekasser.

Det er et paradoks i Norge at vi har en enormt rik stat, mens mange av kommunene, som skal sørge for flere av tjenestene som utgjør førstelinja i velferdsstaten, sliter med dårlig økonomi. Det er derfor gode grunner til å se på inntektssystemet for kommunene, slik regjeringen har gjort. Det nye systemet har gitt store overføringer fra rike til fattigere kommuner.

Krefter som ønsker en annen retning for landet værer blod.

Nå følger altså regjeringen opp med friske milliarder til kommunene både i år og neste år. Konkret overføres det 4,3 milliarder ekstra til kommunene og 700 millioner til fylkeskommunene for 2024, og den samme summen for 2025. Regjeringen løfter med dette varig overføringene til kommunesektoren, ifølge kommunalminister Erling Sande.

Det er helt nødvendig. Flere kommuner har desperat meldt at skoler må legges ned og at det vil komme kutt i helse og omsorg. De friske overføringene, som kommer bare en måned etter at regjeringen la fram sitt forslag til statsbudsjett for neste år, vil komme godt med.

Les også: Fornybartoget går nå

Likevel hagler kritikken mot regjeringen. Opposisjonen mener det er snakk om for lite penger og spør seg hvorfor regjeringen ikke fikk plass til disse overføringene på statsbudsjettet, mens NHO mener at «mer penger er feil svar på utfordringene», og frykter at disse overføringene vil få konsekvenser for rentenivået.

Slik er hverdagen for en hardt presset regjering. Krefter som ønsker en annen retning for landet værer blod, og ser sitt snitt til å hakke på regjeringen uansett hva den måtte foreta seg. Vi mener derimot at regjeringen skal ha honnør for å ta tak i kommunenes dårlige økonomi før konsekvenser i form av dårligere velferdstjenester og nedlagte tilbud slår inn.

Nivået på overføringene kan helt sikkert diskuteres. Det som uansett er helt sikkert, er at vi har en regjering som er lydhør og som tilpasser kartet etter terrenget. Og at 5 milliarder kroner kommer godt med når politikere rundt om i landet nå skal balansere budsjettet for neste år.

Les også: Ikke kutt i sykelønna, skriver Dagsavisen på lederplass