Fornybartoget går nå

Det internasjonale energibyrået (IEA) forventer en tredobling i det globale markedet for fornybar energi fram mot 2035. Markedet var på 700 milliarder dollar i fjor. I 2035 forventer IEA at tallet har passert 2 billioner dollar, skriver NTB. Det er gode nyheter i en verden som må kutte klimautslipp i en helt annen fart enn i dag.

Vi har alt på plass som kreves for å komme skikkelig i gang med et grønt skifte.

Da blir det ekstra fortærende at vi ikke helt kommer i gang her hjemme. Visst har vi vannkraft i store mengder, og det foreligger både konkrete og mer svulstige planer for investeringer i vindkraft, både til havs og på land. Men altfor ofte blir ikke ord omsatt i handling. Dermed mister vi sjansen til å ta en ledertrøye som på sikt kan bli en eksportmulighet for Norge.

Det er ikke bare politikerne som er bedre til å snakke enn til å utføre. Vår nasjonale kjempe Equinor er symptomatisk for situasjonen. Equinor omtaler seg selv som et energiselskap, ikke et oljeselskap, men 99,6 prosent av selskapets totale energiproduksjon er fortsatt i olje og gass. Tidligere i år gikk selskapet bort fra målet om å tidoble kapasiteten på fornybar energi innen 2026, til rundt 4 prosent av den totale energiproduksjonen. Det er ikke godt nok.

Les også: Senterpartiet vil nedskalere planene for Nationaltheatret. Det er halvveis riktig tenkt

Deler av det politiske Norge er tilsynelatende mest opptatt av å kritisere Norge og EU for at klimasatsing står i veien for innovasjon og verdiskapning, som Sylvi Listhaug (Frp) og tidligere statsråd i Støre-regjeringen Ola Borten Moe (Sp) skrev i et felles innlegg på NRK Ytring denne uka. Med et slikt utgangspunkt blir det vanskelig å gjøre nødvendige investeringer for å være med på fornybartoget som ifølge IEA er i ferd med å forlate perrongen.

Samtidig kommer nyhetene tett som viser at det haster mer enn noen gang å legge om fra fossil til fornybar energi. Klimaendringene utgjør en stadig større trussel mot folks helse, viser en ny rapport fra Lancet Countdown – enda en i rekken av slike rapporter. Dødsfall grunnet ekstremvær, smittsomme sykdommer, tørke og matmangel har nådd nye høyder, slår rapporten fast.

Vi har alt på plass som kreves for å komme skikkelig i gang med et grønt skifte: Målene vi har satt oss er hårete, vi har gode erfaringer med grønn vannkraft og kompetanse fra sort olje, og vi har en stor pengesekk. Det er bare å sette i gang.

Les også: Det beste er ikke alltid pistol, Listhaug