Et trygt sted for Trygve

Det går ikke så bra for regjeringen om dagen, om vi skal forholde oss til meningsmålingenes kalde tall. Det skulle man ikke tro når Senterpartiet inviterte landsstyret og andre venner mandag.

Da partileder Trygve Slagsvold Vedum snakket til partiet, dukket ordet «vekkelsesmøte» lett opp i hjernebarken. Der ute glefser ulvene, enten de heter Vladimir Putin og krigsfare eller Erna Solberg og «Høyre-arrogansen», som Vedum karakteriserte partiet. Men i Senterpartiet er det varmt og trygt for finansministeren, som et safe space for hardt prøvede statsråder.

Her er ingenting umulig, heller ikke å vinne valget neste høst.

Tilhørere i salen fikk høre en kjent melodi fra Vedum om årene i regjering. Da Arbeiderpartiet og Senterpartiet inntok regjeringskontorene, eksploderte samtiden. Strømprisen løp løpsk, korona gjorde comeback – og det begynte å løpe rykter om at russerne flyttet feltkrematorier til grensa mot Ukraina. Vi vet i dag hva det betydde: Russland forberedte seg på krig.

Dermed måtte regjeringen legge til side alle planer og kaste seg om. Den viktigste kampen, foruten beredskapen, har de siste tre årene vært å holde prisveksten nede og å hindre at arbeidsledigheten biter seg fast.

Det er ikke første gang Vedum forteller denne historien. Den går like fullt hjem i partiet. Han fikk applaus på de riktige stedene, ikke minst når han gikk gjennom skrytelisten over hva partiet, til tross for verdens beskaffenhet, har oppnådd i regjering: Dyrtiden er under kontroll, arbeidsledigheten er lav. Og det har kommet billigere barnehage, gratis og billige ferjer, kutt i studielån for dem som flytter til utkantkommuner. Inntektssystemet til kommunene er endra til fordel for de mindre og mest utsatte, det satses på utdanning i hele landet, det bygges bredbånd. Lista til Vedum var lang.

Les også: De siste restene «våre verdier» døde i et bombekrater i Gaza, skriver Linn Stalsberg

Mest applaus fikk likevel Vedum da han sa at han «driter i» at justisminister Emilie Enger Mehl brukte litt for sterke ord i forbindelse med skolenedleggelsene i Innlandet. Vi trenger tydelige, klare røster på vegne av distriktene, sa Vedum. Det finnes vel knapt den senterpartist som ikke er enig i det.

Du skal trolig lete lenger etter den senterpartisten som ikke ser muligheten i alt kaoset i Innlandet også. Saken er selvsagt ubehagelig for Senterpartiet – regjeringspartneren Ap legger ned skoler, og det skjer på Senterpartiets vakt i regjering.

Likevel: Ingen partier tjener mer på at konflikten mellom sentrum og periferi blusser opp igjen enn Senterpartiet. Det var denne konfliktlinja, i flere farger og fasetter, som brakte partiet så høyt i opposisjon til regjeringen Solberg. Den har vært borte de siste årene, vi har snakket mest om Putin, strøm og penger. Senterpartiet har fått lite uttelling for sine politiske grep på området.

Les også: En ting skal Arbeiderpartiet ha, de er virkelig ikke populister

Men nå har Erna Solberg kastet seg inn i skolesaken i Innlandet og forteller at dette bare er begynnelsen: Det skal legges ned mange skoler og andre tilbud i perifere strøk framover, når Høyre får makta.

Dette er en mulighet partileder Vedum griper med begge hender. Etter å ha forklart oss hvor vond og vanskelig verden er, og at Senterpartiet i regjering har klart mye tross alle odds, brukte han resten av talen til å angripe Høyre – og Venstre og Frp. De er ille nok hver for seg, men sammen er de tre en dårlig suppe, kunne Vedum fortelle.

Først og fremst fordi de tre sammen vil gå til angrep på alt det regjeringen har fått til i kampen for å utligne både sosiale og geografiske forskjeller de siste årene. Det er bare å høre på Erna Solberg sier, så skjønner alle at Høyre vil bli det store reverseringspartiet om de får tilbake makta, sa Vedum.

Les også: Nå må EU snart våkne, skriver Kjell Werner

Men det skal ikke skje, sa han også. For Senterpartiet skal vinne valget. Det er vanskelig å tro på for oss som bare er tilhørere til talen, men det kan virke som om senterpartistene fortsetter tror det er mulig. Kanskje fordi de ikke kan annet, men nå går det faktisk mot de lysere tider som regjeringen har lovet oss og drømmen lever, får man vel anta.

Som for å understreke hvor godt og varmt det er i Senterpartiet, kunne Marit Arnstad, parlamentarisk leder og neste taler ut etter Vedum, overraske absolutt ingen da hun gjerne ville berømme regjeringen for måten den har loset landet gjennom de siste årene. Til applaus.

Det er ikke rart om finansministeren hans og resten av partiet trives godt sammen. Her er ingenting umulig, heller ikke å vinne valget neste høst. Så får heller ulvene glefse utenfor døra.

Les flere kommentarer av Jo Moen Bredeveien

Les også: Senterpartiet utvikler ny politikk for å komme på offensiven. Men ingen bryr seg

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen