Listhaugs enkle løsning

Frp-leder Sylvi Listhaug fyrer opp til en ny debatt om fast bevæpning av politiet. Bakgrunnen er det faktum at Oslos politimester nå ønsker dette. «Politiet er satt til å stanse stadig mer brutal kriminalitet, men får ikke verktøyene de trenger for å trygge befolkningen og seg selv», sier Listhaug til VG. Hun utfordrer Ap og Høyre til å gå inn for generell bevæpning av politiet.

«Dette er Sylvi Listhaug og Frp som i kjent stil koker ned veldig alvorlige spørsmål til lettvinte politiske angrep», svarer statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre. Han viser til at politiet, med dagens ordning, selv kan beslutte midlertidig bevæpning når det er behov for det. Og i dagens situasjon er det slik bevæpning, begrunnet i PSTs konkrete vurdering.

Situasjonen i Sverige bør være et tankekors.

«Frp snakker høyt og gjør lite», sier Støre svært så treffende. Poenget er at Frp hadde justisministeren i sju av de åtte årene Erna Solberg satt som statsminister. Frp satt med ansvaret da ungdomskriminaliteten steg kraftig i 2015, og partiet gjorde fint lite for å få bukt med denne utviklingen. Ap/Sp-regjeringen har derimot satt i gang en rekke tiltak på dette feltet.

Dagens ordning for bevæpning av politiet innebærer såkalt framskutt lagring av våpen i bil. Politiets skytevåpen kan dermed raskt bli tatt i bruk ved behov. Det er også åpning for midlertidig bevæpning i perioder når trusselsituasjonen tilsier det. Videre er det mulighet for fast bevæpning ved sårbare objekter og områder. Gardermoen er et eksempel på det siste.

Så langt er det bare Fremskrittspartiet som ønsker fast generell bevæpning av politiet. På Høyres siste landsmøte var det et flertall som sa nei til dette, men partiets justispolitiske talskvinne Mari Holm Lønseth anbefaler Høyre å gå inn for generell bevæpning. Hun mener at trusselsituasjonen nå har blitt så alvorlig at framskutt lagring i bil ikke lenger er tilstrekkelig.

Norge og Storbritannia er blant de få landene som ikke har fast bevæpning av politiet. Situasjonen i Sverige bør være et tankekors for dem som ønsker å utstyre politiet med pistol på hofta hele tiden. I vårt naboland er det langt flere skuddvekslinger der politiet er involvert enn i det som er tilfelle i Norge.

Vi skal være glade for at politiet i Norge fortsatt har et relativt sivilt preg. Det er konfliktdempende i seg selv at våre politifolk ikke bærer våpen hele tiden. Vold har lett for å avle vold. Vi skal heller ikke være naive, men det enkleste er ikke alltid pistol. Bare se til USA. Slike tilstander vil vi ikke ha i Norge.

