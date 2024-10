Tilbake til framtiden

Fra desember 2027 skal togene på Sørlandsbanen, Jærbanen og Arendalsbanen kjøres av Vy, tidligere NSB. Det statlige persontogselskapet får retten til å kjøre tog i sør gjennom en såkalt direktetildeling, uten anbudsrunde.

Høyresiden raser og snakker om «Støre-regjeringens ideologiske maskineri», «monopol» og at vi mister et «bedre og mer variert togtilbud». Det må de gjerne gjøre. Regjeringen gjør likevel det eneste rette når den nå griper inn og retter opp et av de verste utfallene av den borgerlige Solberg-regjeringens dårlig funderte – og ideologisk motiverte – jernbanereform.

Tilstanden på jernbanen er ikke verdig et rikt, moderne land med ambisjoner om å kutte klimautslipp

I dag kjøres togene på disse strekningene av det britiske selskapet Go-Ahead. Det har de gjort siden 2019. Det har ikke vært noen stor suksess, uten at det nødvendigvis er Go-Aheads skyld. Årsaken til at det er stadig vanskeligere for mange å velge toget framfor buss eller bil finner vi heller i dårlige skinneganger, mangel på investeringer i dobbeltspor og krysningsspor, og etterslep på vedlikeholdet av skinner og anlegg. Men det er heller ikke til å komme forbi at mye av ansvaret ligger hos de borgerlige partiene og deres jernbanereform.

Ved oppstart i Norge i 2019 fikk Go-Ahead tildelt åtte 25 år gamle type 73-krengetog av statlige Norske tog. Disse togsettene blir utsatt for voldsom slitasje av å kjøre på den svingete og gamle Sørlandsbanen. Før Solberg-regjeringens oppsplitting av jernbanen ble togsett rotert mellom Sørlandsbanen og andre strekninger, noe som begrenset slitasjen. Go-Ahead har ingen strekninger å rotere togsettene mellom, og må kjøre dem hardere enn de tåler.

Les også: Tech-gigantene vs. våre barn

Når Støre-regjeringen nå gir strekningen til Vy, vil dette hjelpe noe på situasjonen. Denne stordriftsfordelen ved å ha en stor aktør på vårt nasjonale jernbanenett snakker høyresiden helst ikke om.

Regjeringens grep løser på ingen måte alt, verken på Sørlandsbanen eller for jernbanen som sådan. Det store problemet er at vi ikke har god nok infrastruktur for jernbane i Norge. Det er ikke verdig et rikt, moderne land med ambisjoner om å kutte klimautslipp.

En mulig ny borgerlig regjering vil trolig atter anbudsutsette flere jernbanestrekninger om de får muligheten. Og slik holder vi på – mens det jernbanen skriker etter, er flere dobbeltspor og mer moderne anlegg. Med andre ord: Investeringer. Bare slik kan vi få togene tilbake på skinner, enten operatøren heter Go-Ahead eller Vy.

Les også: Nei, alt er ikke lov i det politiske ordskiftet, mener Dagsavisen