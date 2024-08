Kaos i kollektivtilbudet

Toget var framtiden. Dette var transportmiddelet som skulle være med på å frakte oss trygt over til den andre siden i klimaomstillingen. Det var i hvert fall det vi håpet på. Nå viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) at kollektivtransporten er blitt mindre konkurransedyktig mot bilen de siste fem årene. Det er skuffende, men dessverre ikke overraskende.

I 2019 hadde 37 prosent av innbyggerne i Norges byer et for dårlig kollektivtilbud. I dag mangler hele 49 prosent et godt nok tilbud. – Buss, tog og bane taper mot bilen i nær sagt alle norske byer, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF. Hun forteller at de reisende må tåle flere ulemper og lengre reisetid enn for fem år siden.

Det vil ta tid å bygge opp både tilbudet og tilliten

Rapporten fra TØI ble publisert tirsdag. Samme morgen var det full stans på Oslo S på grunn av en jordfeil. – Det gikk ikke denne gangen heller. Jeg er en gammel pendler, og synes det er mye mer problemer med toget nå enn før, forteller en misfornøyd reisende til TV 2. Han hadde lagt inn en hel times margin for å komme seg til Oslo i tide. Likevel kom han en halvtime for seint.

Bare ved Oslo S er det 150.000 reisende til og fra – hver eneste dag. I Oslo har nesten ett av fire tog i rushtrafikken vært forsinket så langt i år.

Dette går på tilliten løs. Mest synd er det likevel ikke på hovedstaden. Ifølge TØI-rapporten har 88 prosent i Oslo et godt nok kollektivtilbud på reiser til sentrum. I Trondheim gjelder dette for 67 prosent av innbyggerne. I Bergen har 56 prosent et godt nok tilbud. I Drammen er det snakk om 43 prosent. I Tromsø er tallet 26 prosent.

De fleste som tar kollektivtransport gjør det fordi de skal rekke noe. De skal rekke jobben, og de skal hente ungene før barnehagen stenger. De skal rekke et møte, en konfirmasjon, en begravelse. Og hver gang vil spørsmålet melde seg: hvorfor ta toget, trikken eller bussen – når du risikerer å komme for seint?

Av byområdene er det aller verst i Arendal. Her har under 1 prosent av befolkningen et tilfredsstillende kollektivtilbud. Det bør være noe å tenke på for alle politikerne som strømmer til Arendalsuka i disse dager.

Dagens situasjon er uholdbar. Vi risikerer at togkaoset forsinker det grønne skiftet. Hvis våre folkevalgte virkelig mener at kollektivtransport skal være et reelt alternativ til bil og fly, må det klare politiske prioriteringer til.

Det vil ta tid å bygge opp både tilbudet og tilliten igjen, men toget har ikke gått. Enn så lenge.

