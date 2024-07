Alle taper på en handelskrig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Norske eksportbedrifter bør være ekstra opptatt av hvem som blir USAs neste president. Donald Trump har en plan om å innføre ti prosent toll på alle importvarer til USA, og enda mer for kinesiske varer. Dette vil naturlig nok få negative konsekvenser for norske bedrifter som eksporterer til det amerikanske markedet. Hvis Kamala Harris blir president, vil hun ventelig videreføre Joe Bidens stabile og relativt forutsigbare linje.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO er, på norske bedrifters vegne, bekymret over signalene fra Donald Trump om nye tollmurer. «Det vil åpenbart være mest negativt for selskaper som har USA som sitt primære marked. Bedrifter som selger til verdensmarkedet vil ikke bli truffet like hardt», sier Dørum til nettavisen E24.

Dørum er også urolig for Trumps uttrykte vilje til å gripe inn i den amerikanske bankens rentesetting. «Selv om han ikke gjorde alvor av dette i sin forrige presidentperiode, drøfter nå republikanerne mulige innstramminger i den amerikanske sentralbankens uavhengighet», sier sjeføkonomen.

Dette mener Dørum er bekymringsfullt, siden det potensielt vil svekke bankens handlingsrom og dermed mulighetene for å få kontroll på inflasjonen. I neste omgang vil dette påvirke verdensøkonomien og dermed også det norske rentenivået.

Norge har mest å tape.

Forskjellen mellom handelspolitikken til Donald Trump og Kamala Harris er kort sagt denne: Trump driver handelskrig basert på USAs misforståtte egeninteresse under slagordet «USA først». Harris ønsker derimot å møte konkurransen fra andre land med innovasjon og nytenkning.

Det er sterkt beklagelig at USA, med Trump i spissen, er i ferd med å rive ned grunnlaget for en organisert verdenshandel. Like spilleregler settes ut av spill når Verdens handelsorganisasjon (WTO) blir satt på sidelinjen. Dermed er det den sterkestes rett som gjelder.

Norge er veldig avhengig av internasjonal handel. Derfor vil det bli svært skadelig for landet vårt hvis Trumps proteksjonistiske linje med nye tollmurer blir til virkelighet i USA. Da er det stor fare for at andre land svarer med samme mynt.

Den økonomiske veksten avtar, og alle taper da på en slik handelskrig. Små land, som Norge, har mest å tape, for de store kan uansett bruke sine muskler når proteksjonismen får råde.

