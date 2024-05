Atomkraft er fristende

Stadig flere politikere tar til orde for at Norge bør bygge atomkraft. Energiminister Terje Aasland (Ap) varsler nå en offentlig utredning for å få belyst alle sider ved å ta i bruk en slik energiform.

Ministeren bruker benevnelsen kjernekraft. Andre mener at atomkraft er et mer dekkende begrep. Men det handler uansett om det samme, nemlig å hente ut energien i radioaktive stoffer.

Bakteppet er det faktum at det i årene framover vil bli et økende behov for mer elektrisk kraft her til lands. Norge er fra naturens side velsignet med mye ren vannkraft. I tillegg må det bygges vindkraft, både på landjorda og ute på havet. Energien fra solen må også utnyttes bedre.

Atomkraft er klimamessig en god løsning.

Men til felles for alle disse energiformene er at de er væravhengige. Derfor er det mange som peker på atomkraft, siden slike kraftverk gir en jevn strøm med elektrisitet. Samtidig er atomkraft en klimamessig god løsning. Men det er flere usikre faktorer ved atomkraft.

For det første er det faremomenter ved lagring av radioaktivt avfall. Og slikt avfall må ikke komme på avveie. Disse utfordringene må det ikke tas for lett på. For det andre må vi få en strømpris som både husholdninger og bedrifter kan leve med.

Vi må ikke tro at atomkraft er noen kjapp løsning, for slike kraftverk vil tidligst være på plass om tjue år. Energiministeren antyder at det vil ta ett til to år å gjennomføre utredningen. Dersom det så blir politisk flertall for å si ja til atomkraft på norsk jord, vil det også ta tid å utvikle et regelverk for konsesjonsbehandling på et helt nytt energiområde.

Det er et tankekors at forskningsreaktorene på Kjeller og i Halden ble stengt ned for flere år siden. Kunnskapsmiljøene som er skapt rundt disse to, riktignok små, atomreaktorene er derfor i ferd med å forvitre.

Atomkraft er i dag mye mer enn tradisjonelle kjernekraftverk. Teknologisk står vi overfor en ny situasjon, og klimatrusselen er mer reell i folks bevissthet. Terje Aasland mener det er klokt å bidra med kunnskap, «slik at debatten kan handle om realiteter og ikke omtrentligheter».

Både tilhengere og motstandere av atomkraft bør derfor hilse velkommen en offentlig utredning som kan gi oss alle et bedre faktagrunnlag om fordeler og ulemper ved atomkraft. Da blir det forhåpentligvis lettere å si ja eller nei.

