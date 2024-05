Undergraver retten

Lederen for Den internasjonale straffedomstolen (ICC) ba mandag om arrestordre på Israels statsminister Benjamin Netanyahu og Hamas-ledelsen. Sjefanklager Karim Khan ønsker også den kontroversielle israelske forsvarsministeren Yoav Gallant arrestert.

Den internasjonale straffedomstolen etterforsker løpende krigen i Gaza, og Khan mener å ha funnet bevis for krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten. Retten advarte Israel i januar mot videre krigshandlinger som ville underbygge en tiltale for folkemord.

USA undergraver Den internasjonale straffedomstolens autoritet generelt

Arrestbegjæringene som kommer nå, er bare en logisk, rettslig følge av etterforskningen. Retten har helt siden 2014 etterforsket Israel for brudd på folkeretten på Gaza og Vestbredden.

Nyheten om arrestordren, som først må godkjennes av et utvalg ICC-dommere, har skapt enorme reaksjoner. Fra begge parter og fra alle hold. Israel har på autopilot definert begjæringa som «antisemittisme», og Netanyahu hevder at «antisemittismen har spredd seg til domstolen i Haag». USAs president Joe Biden kaller det en skandale, og reagerer kraftig på at handlingene til Israel og Hamas sidestilles.

Biden er også tydelig på at krigshandlingene på Gaza ikke er folkemord. Og fordømmer nå, som han har gjort tidligere, etterforskningen av krigsforbrytelser på Gaza. USA undergraver slik Den internasjonale straffedomstolens autoritet generelt og i denne saken spesielt. Det er svært uheldig og svekker den internasjonale orden.

Den internasjonale straffedomstolens integritet er truet når verdens mektigste land er så tydelig i sin vurdering av sakens fakta som ligger på rettens bord, og åpent utfordrer rettens jurisdiksjon. USA ønsker åpenbart ingen overnasjonal dommer og trakk seg i 2002 fra det internasjonale samarbeidet. Heller ikke Israel anerkjenner retten.

Russland og Kina respekterer heller ikke domstolens myndighet, og når USA nå pulveriserer rettens rolle, og garanterer for Israels straffefritak, er det åpenbart at verdens stormakter setter seg over det globale fellesskapets etikk. Det er ikke et godt tegn på vei inn i en usikker framtid.

For Israel er prosessen og omtalen likevel en stor belastning. Selv uten dom eller arrestasjoner av landets ledere, er Israels omdømme internasjonalt skadet. Statsminister Netanyahus posisjon i hjemlig politikk svekkes. Skulle Israels ledere dømmes i Haag, vil de 124 landene som anerkjenner Den internasjonale straffedomstolen, måtte handle i tråd med domsslutningen. Det vil kunne få store konsekvenser for samarbeid og handel.

