Politisk krig i Sverige

Mens vi Norge har feiret nasjonaldag, og på mange måter kan være takknemlige for en klok politisk kultur, er det krise i Sverige.

Det er mye snakk om svensk ukultur når det gjelder deres galopperende gjengproblemer og økende drapstall, men mer urovekkende er de store spenningene i toppen av svensk politikk. Splittelsen er dramatisk. Ordskiftet brutalt.

Flere sammenligner Åkesson med Donald Trump

Høyre-regjeringens støtteparti Sverigedemokraterna (SD) har blitt avslørt de siste ukene for å «trolle» den offentlige debatten. I forrige uke kom del to i TV4s serie «Kalla fakta». Gjennom anonyme kontoer på sosiale medier har partiet, som den svenske regjeringen styrer på nåden av, polarisert og radikalisert svensk offentlighet. De har herjet med journalister, politiske motstandere og debattanter.

Les også: – Nå har vi en veldig dystopisk situasjon her i Sverige

SD har mye grums i sin historiske bagasje. Røttene i nazismen har det moderne partiet slitt med å distansere seg fra. Men partileder Jimmie Åkesson har manøvrert sitt parti til 25 prosent på målingene, og tross alle svenske partiers garantier om at SD ikke skulle komme til makt, er det dette ytre høyre-partiet som styrer svensk politikk.

Spørsmålet er om partiet reelt ønsker å bli mer moderat. For når det er blitt avslørt at partiets kommunikasjonsavdeling fortsatt driver med metoder som ikke tåler offentlighetens lys, har partiet gått i fullt angrepsmodus. «En krigserklæring mot frie medier», skrev Aftonbladet på lederplass lørdag. Samme dag skrev Dagens Nyheter at «Åkesson har erklært krig». Flere sammenligner Åkesson med Donald Trump og hans fakta-fornektelse.

Det er heftig ordbruk i vårt naboland. Men SD tar ikke kritikk, og er ikke ydmyk i møte med den. Isteden har partiet angrepet landets frie medier, og gjort alt for å undergrave medienes autoritet og tillit. Kritisk journalistikk og helt legitim kritikk besvares med at det er uttrykk for en «venstreliberal konspirasjon».

Statsminister Ulf Kristersson og hans høyreparti har prøvd å tone ned krisen, men kommer svekket ut av skandalen. Det er han, tross løfter om det motsatte, som har gitt SD makt gjennom en politisk avtale. Jimmie Åkesson sier han ikke har noe å beklage, og angriper de kritiske mediene. Slik flytter han fokus fra eget parti og det saken handler om.

Det er et livsfarlig mønster når politiske ledere utfordrer frie mediers adgang til å kritisere makta.

Leder: Regjeringen skviser Oslo (+)

Leder: Utviklingen øst i Europa er dypt urovekkende (+)

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen