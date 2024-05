Russetid til besvær

Russefeiringen har sklidd voldsomt ut. Regjeringen har varslet innstramminger og signalisert en omlegging. Det store spørsmålet er hva omleggingen skal bestå i. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) gjør det nå klart at hun ønsker å framskynde eksamen og presse elevene til ikke å starte russefeiringen før 17. mai.

«Jeg kan bekrefte at jeg har et mål om at skriftlig eksamen skal være ferdig avviklet til 17. mai i 2026», sier kunnskapsministeren til Nettavisen. Muntlig eksamen styres lokalt og er derfor ikke en del av forslaget. Å flytte eksamen noen uker tidligere vil få konsekvenser. Endringene må derfor gjøres i god dialog med aktørene.

Ministeren har diskutert forslaget med sitt eget embetsverk og med Utdanningsdirektoratet. «Mitt inntrykk er at dette kan være mulig å få til på en måte som gjør at elevene fortsatt lærer det de skal, og kanskje til og med får bedre sammenheng i læringen», sier hun.

Dette er et godt grunnlag for en samlende løsning.

Kari Nessa Nordtun opplever at viljen til å være med på en endring er stor – både fra ansatte, skoleeiere og et bredt politisk flertall. Dette er et godt utgangspunkt for å finne en samlende løsning.

Når russefeiringen tar overhånd, rammes læringen negativt av det som burde være en hyggelig markering av fullført skolegang. Elever, lærere, skoleeiere og samfunnet generelt bør ha en felles interesse av å få russefeiringen inn på et bedre spor. Derfor er det positivt at regjeringen, med statsminister Jonas Gahr Støre i spissen, har varslet tiltak.

I mars ga statsministeren beskjed til tre av sine statsråder om å jobbe fram tiltak på hvert sitt felt. Bakgrunnen er mange av de negative sidene ved russefeiringen. Ekskludering, gruppepress og kommersielle krefter gjør feiringen belastende for mange unge. Fylkeskommunene har fått i oppdrag å utvikle en nasjonal strategi og handlingsplan der formålet er å skape en mer inkluderende feiring. Strengere krav til russebusser er også på gang.

Det er ikke enkelt å få utsatt hele russefeiringen til etter 16. mai. Og det har sine negative sider å flytte eksamen bakover i tid. Det siste skoleåret på videregående blir nemlig kortere når eksamen avlegges tidligere. Men russetiden må ikke bare bli en fest. Det bør gå an å lære litt også etter at eksamen er avlagt. Vi lærer jo alle hele livet.

