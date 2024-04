Vi må kunne stole på Nav

Nav sitter på mye informasjon om oss alle. Legeuttalelser om vår fysiske og psykiske helse, familiære forhold, sykemeldingshistorikken, eventuell grad av uførhet, fødsel og død – alt ligger i Navs databaser. Nå har avisa Klassekampen avslørt at etaten ikke håndterer denne sensitive informasjonen på tillitvekkende vis.

Elisabeth Thoresen er leder for AAP-aksjonen, en forening som kjemper for gode velferdsordninger og hjelp til langvarig syke. Thoresen har vært ufør siden 2017, og har siden vedtaket om uførhet knapt hatt kontakt med Nav om personlige forhold. Likevel har 42 ulike Nav-ansatte ved 29 ulike avdelinger gjort i alt 295 oppslag i hennes private opplysninger i perioden 2018 til 2024, skriver Klassekampen.

Thoresen er en profilert Nav-kritiker. Flere av søkene på henne har sammenfalt med at hun har kontaktet Nav om faktaopplysninger som ikke er relatert til hennes sak. Dette gir en emmen smak i munnen. Personvernlovgivningen legger strenge føringer på hvordan sensitiv informasjon skal behandles. Det er mange spørsmål om behandlingen av Thoresens private informasjon som må besvares før vi kan stole på at Nav håndterer våre mest private opplysninger på korrekt vis.

Datatilsynet er av samme oppfatning. Før jul ga tilsynet Nav kraftig kritikk for dårlige rutiner, og en bot på 20 millioner kroner.

Også Harald Langstad, som er etatstillitsvalgt i Nav for LO-forbundet NTL, mener Nav har altfor dårlige rutiner for personvern. Han sier til Klassekampen at kursingen av ansatte med tilgang til store mengder persondata, er for dårlig. Opplæringen i personvern foregår i stor grad i form av e-læring, sier han.

Nav tilbakeviser at rutinene er for dårlig, og har anket boten fra Datatilsynet. Det er likevel grunn til å være bekymret over det som kan se ut som en lemfeldig holdning til personvernet. Både SV og Rødt har tatt saken opp politisk. Svaret fra regjeringen er at Nav må ha tilgang på tvers for å fungere effektivt – men at regjeringen «forventer at Nav har systemer som beskytter personopplysninger».

Det er forståelig at flere hensyn må veies mot hverandre i et så stort system. Men Nav kan ikke tillates å drive på en måte som bryter med hensynet til personvernet til brukerne. Vi må kunne stole på at Nav behandler all den informasjonen etaten har om oss alle på en ryddig måte.

