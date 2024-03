Sanksjoner uten ende

Søndag vant Putin valget i Russland, tirsdag formiddag var det klart for nye sett vestlige sanksjoner mot regimet i øst. Rekka med tiltak begynner å bli lang.

Sanksjoner var det magiske våpenet som skulle knekke den russiske krigføringen mot Ukraina. Vestlige økonomiske interesser og makt skulle strupe handelen og tvinge Putin i kne. Men russisk økonomi har vist seg særdeles bærekraftig. Og Putin kan nå peke nese mot vesten.

Vesten var for lite resolutte når det gjaldt som mest

«Fokuset i den tolvte og trettende sanksjonspakken er å innføre ytterligere import- og eksportforbud mot Russland, bekjempe omgåelse av sanksjonene og tette smutthull», forklarte utenriksminister Espen Barth Eide tirsdag da det ble klart at Norge følger EUs linje.

Det er grunn til å undres hvorfor det er behov for å komme med pakke etter pakke med sanksjoner. Tolvte og trettende sanksjonspakke, altså, på to år. Hvorfor var de første økonomiske tiltakene så svake, så perforerte og lite effektive? Når de kunne hatt størst effekt i krigens første fase der den russiske befolkningens moral var mest påvirkelig for varemangel og resesjon, og den russiske industrien ennå ikke hadde rukket å omstille seg.

Les også: Skal vi tro på resultatene blir den russiske diktatoren bare mer og mer populær

Sto egne økonomiske interesser og behov i veien for å innføre de mest effektive tiltakene? Spørsmålene er mange. EU har tross mange grep bare redusert importen fra Russland med litt over 50 prosent, og det kjøpes fortsatt olje, gass, stål og kunstgjødsel. EU framstår som en impotent håndhever av økonomiske sanksjoner overfor Putins terrorregime. Men også USA, som nesten har redusert sin import helt, har vist seg lite innflytelsesrik på russisk økonomi.

Vestlige sanksjoner har vist seg maktesløse. Det er gjort for lite, for sent. Og vesten var for lite resolutte når det gjaldt som mest. Kina og India har tatt over handelen med russisk energi, olje og gass. Kina har økt sin import fra Russland med over 150 prosent. Det har gitt russisk økonomi bærekraft. Mens russerne kan kjøpe det meste de trenger fra Beijing − biler, mobiler og våpendeler. Eksporten til India har økt med over 50 prosent. Ukontrollerbar global vareflyt og nye handelsveier har i tillegg skapt stor russisk import av illegale vestlige varer.

Sanksjonsregimet har vist at vesten ikke lenger dikterer den globale dagsorden.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen