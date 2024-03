Russisk demokrati

Helgens valg i Russland fulgte oppskriften. President Vladimir Putin ble valgt for seks nye år, med nær 88 prosent av stemmene. Det betyr at 77 millioner russere sa ja til Putin.

Skal vi tro på resultatene blir den russiske diktatoren bare mer og mer populær. Han har aldri før fått så mange stemmer. Og det russiske demokratiet er sunnere enn noen gang med rekordhøy valgdeltakelse.

Russland anno 2024 er et trist og skummelt skue

Mens vesten snur ryggen til Putin og det russiske valgskuespillet, kommer det gratulasjoner fra Kina. De to autoritære statene i øst, fortsetter sin felles marsj. Lykkeønskningene kommer også fra regimer som Nord-Korea, Iran og Venezuela. Avgrunnen i en delt verden er blitt enda dypere.

Med dette valget har Russland tatt et langt skritt mot å bli et rent diktatur. Grunnloven er endret for at lederen skal kunne sitte på livstid. Det fins ingen frie medier. Sensuren er sterk. Opposisjon undertrykkes og fengsles. Kritikk av krigen i Ukraina og av det militære straffes med strenge fengselsstraffer. Russland anno 2024 er et trist og skummelt skue.

Det er derfor grunn til å hylle de som heltmodig trosset truslene og våget å protestere mot det norske myndigheter har kalt et ufritt og urettferdig valg. Mange steder i Russland ble det demonstrert på ulike vis. Noen russere benyttet muligheten for protest også i Oslo under valget ved ambassaden søndag. En fortsatt synlig, folkelig opposisjon er umåtelig viktig for å gi håp om et annet Russland.

«Valget» i Russland er egnet som bakgrunn for mange refleksjoner. Hva slags regime er det russiske om seks år? Er det noen opposisjon overhodet? Og for vår egen del, hva slags verden lever vi i om seks år? Er truslene om en tredje verdenskrig, som kom igjen denne helgen, blitt virkelighet? Dette er utrolig nok blitt en reell frykt.

Putin benytte i hvert fall valgseieren til å advare vesten mot å gå lenger i sin støtte til Ukraina. Vestlige soldater på bakken i Ukraina vil kunne utløse en tredje verdenskrig, sa presidenten søndag kveld. Mørket i Russland kaster skygger over en hel verden.

