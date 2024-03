Kvinnekampen fortsetter

Denne våren er det blitt snakket mye om guttas utfordringer i samfunnet. Det er en viktig diskusjon som burde blitt satt høyere på dagsorden for lenge siden. Det hjelper dagens og morgendagens gutter lite at verden av i går var menns domene.

Det betyr ikke at kvinnenes perspektiv og likestillingskampen har gått ut på dato. Også kvinnedagen 8. mars må hegnes om som nasjonal og internasjonal markering av en ikke bare historisk viktig, men også høyst moderne og aktuell sak. Vinterens sjokkerende mange partnerdrap vitner nedslående om dette.

Rettigheter er ikke vunnet for alltid. De må kjempes for.

Flere hendelser denne uka understreker behovet. I Frankrike, som første land i verden, ble retten til abort grunnlovsfestet. Det sier mye om hvordan Frankrike frykter tendensene fra særlig USA, der halvparten av statene har vedtatt at kvinner ikke lenger har rett til selvbestemt abort. Rettigheter er ikke vunnet for alltid. De må kjempes for.

Dagens Næringsliv har hatt en serie saker om kvinner og hvordan barn er til hinder for å bidra i landets styrerom. Trebarnsmor og sivilingeniør Cecilie Arnemo Åsmul fortalte at kvinner i spedbarnsfasen burde tenke seg om før de sier ja til styreverv. Rett og slett fordi det ikke legges til rette godt nok for at kvinner med små barn skal kunne delta. Det er oppsiktsvekkende. Advarselen kommer i en fase der mange tusen norske bedrifter må rekruttere flere kvinner til sine styrer etter ny lov.

Kjell Werner: Mer ro og orden i skolen, takk!

Vi i Dagsavisen har skrevet om de nye sliterne i arbeidslivet. De er ikke lenger de mannlige industriarbeiderne, men kvinner i offentlig sektor der de jobber med omsorg og undervisning, i renholdsyrker og service. Få av dem står i arbeid til pensjonsalder. LO er sterke i lønnsforhandlingene for disse gruppene med krav om kronetillegg og ekstrapotter for de nederst på stigene. Det bremser gapene.

I Norge gis det i prinsippet lik lønn for likt arbeid, men fordi menn og kvinner gjerne tar ulike yrkesvalg, tjener kvinner mindre. Men lønnsforskjellene minker. Ifølge SSB ble forskjellen i gjennomsnittlig lønn mellom kvinner og menn redusert med 2,5 prosentpoeng fra 2013 til 2023. Og gitt ulike modellvalg for å forklare forskjellene, er den såkalt uforklarte lønnsforskjellen i dag 3,4 prosent. Utviklingen går sakte rett vei.

Les også: Hvorfor er «Mesternes mester» rigget for menn?

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen