Alle kortene må på bordet

Hele nasjonen venter nå på Nord universitets konklusjon om tekstlikheter i masteroppgaven til helseminister Ingvild Kjerkol (Ap), etter at statsminister Jonas Gahr Støre indirekte «outsourcet» avgjørelsen om Kjerkols framtid i regjeringen til universitetet.

Studenter har rettssikkerhet i Norge, enten de er statsråder eller ikke

Kjerkol leverte en masteroppgave i kunnskapsledelse høsten 2021 sammen med en medstudent. I januar kom avsløringen om at det var funnet flere tilfeller av såkalt tekstlikhet i masteroppgaven. Det betyr at flere passasjer er identiske med ordlyden i andre kilder. Aftenposten har funnet mer enn 100 slike tilfeller.

Sandra Borch (Sp) trakk seg fra posten som forskningsminister for to uker siden for lignende funn.

Statsminister Støre har uttrykt fortsatt tillit til Kjerkol, men at han avventer konklusjonen til Nord universitet om hvorvidt Kjerkol har fusket eller ei.

Nord universitet har nedsatt en komité til å vurdere saken. Deretter vil nemda for studentsaker avgjøre om det er snakk om fusk, og hvilke konsekvenser det eventuelt skal få. Nord universitet understreket fredag at institusjonen ikke vil offentliggjøre sine funn. Saken er, som alle slike saker, unntatt offentlighet.

[ Dagsavisen mener: Det er en usedvanlig dårlig idé å gi småbarnsforeldre kortere arbeidsdag ]

Slik må det være. Studenter har rettssikkerhet i Norge, enten de er statsråder eller ikke. Vi forventer likevel at Ingvild Kjerkol selv gjør hele Nord universitets vurdering offentlig kjent.

Kjerkol sier til VG at «det vil være naturlig at Nord universitets konklusjon gjøres offentlig, for min del». Det er en riktig refleks. Men det er ikke nok at offentligheten får lese en eventuelt frikjennende konklusjon. Kjerkol må sørge for at hele vurderingen blir offentlig. Bare slik kan vi gjøre oss opp en kvalifisert mening om hennes egnethet som statsråd.

Det er ikke Nord universitet som avgjør om Kjerkol kan fortsette som statsråd, skriver rektor i et innlegg fredag. Det er selvsagt riktig. Men offentlighetens soleklare forventning er at avgjørelsen ved universitetet vil få konsekvenser for Kjerkols framtid i regjeringen. Den forventningen har statsministeren skapt.

Derfor kan ikke verken regjeringen eller offentligheten leve med en situasjon der hele vurderingen om fusk i helseministerens masteroppgave ikke blir gjort kjent. Alle kortene må på bordet i denne saken. Bare slik kan tilliten eventuelt gjenreises.

[ Politikk handler mye om the optics. Og dette ser ikke spesielt bra ut ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen