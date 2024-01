Norske penger, svensk kunnskap

Norge skal i framtiden bli enda mer elektrifisert enn i dag, og fase ut bruk av olje og gass. Og framtiden er like om hjørnet: Vi skal kutte utslippene med over 50 prosent innen 2030, altså om knappe seks år.

Det krever mye kraft. Regjeringens energikommisjon slo i fjor fast at vi trenger «Mer av alt – raskere», og mener vi kan bygge ut hele 40 TWh innen 2030.

Norge bør bidra med finansiering til at svenskene bygger ut kjernekraft – i bytte mot strøm

Å bygge ut så mye kraft vil bli veldig dyrt og kan skape store gnisninger i samfunnet – eller begge deler. Havvind ser ut til å bli ekstremt kostbart. Vi har gitt vern til vassdrag og dermed sagt nei til ytterligere storstilt utbygging av vannkraft. Og vindparker med store vindturbiner er upopulært i store deler av befolkningen.

Alternativet er at vi risikerer et kraftunderskudd om bare få år, ifølge Energikommisjonen og flere faginstanser. Situasjonen skriker etter kreative forslag.

Senterpartiets Ola Borten Moe, blant annet tidligere olje- og energiminister, lanserte i forrige uke et slikt forslag: Han ser for seg en variant av kraftavtalen mellom Norge og Sverige fra 1950-tallet, bare med motsatt fortegn.

På 1950-tallet finansierte Stockholm kommune kraftutbygging i Norge, og fikk strøm i retur. I dag er det vi som har pengene, mens svenskene har planene, kompetansen og systemene på plass for å bygge ut kjernekraft.

Derfor bør Norge bidra med finansiering til at svenskene bygger ut kjernekraft – i bytte mot strøm, mener Borten Moe.

Forslaget får hard medfart, men det er langt mer realistisk enn mye annet som løftes fram i kraftdebatten. Vi vil trolig trenge alt vi kan få framover for å komme i mål med elektrifiseringen: vind, vann, sol, bioenergi, ENØK og energisparing – og kjernekraft.

Borten Moe argumenterer for at vi på sikt trenger norsk kjernekraftproduksjon, men at det vil ta tid å bygge nødvendig kompetanse her hjemme. Det er tid vi ikke har. Å finansiere «norsk» kjernekraft i Sverige gir oss mer og stabil energi raskt, samtidig som vi kjøper oss tid til å utvikle nødvendige systemer nasjonalt.

Det er på ingen måte sikkert at Ola Borten Moes forslag er løsningen. Det er likevel grunn til å ta det på alvor. All den tid ingen har fasiten på hvordan vi skal skaffe krafta vi trenger framover, må alle konstruktive utspill tas imot med nysgjerrighet.

