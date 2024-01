Israel og folkemordet

Folkemordkonvensjonen ble innført etter andre verdenskrig, som en direkte konsekvens av Nazi-Tysklands utryddelse av jøder og andre grupper. Konvensjonen skal beskytte nasjonale, etniske, rasemessige eller religiøse grupper mot forsøk på utslettelse.

Nå må Israel forsvare seg mot anklager om folkemord i den internasjonale domstolen (ICJ) i Haag. Det ligger en brutal ironi i dette, og bare påstanden om folkemord må ramme det israelske selvbildet og svekke landets internasjonale omdømme.

Vi vil med vår stemme fordømme Israel for deres hensynsløshet

Det er Sør-Afrika som har klaget Israel inn for domstolen i Haag. Det er et land som har sin egen vonde historie med undertrykkelse av den svarte befolkningen. Det gir Sør-Afrika stor moralsk tyngde.

Israel står for retten fordi landet handler med den «påkrevde spesifikke hensikt å ødelegge palestinerne i Gaza som en del av den bredere palestinske nasjonale, rasemessige og etniske gruppen», ifølge den sør-afrikanske anklagen.

Det handler om hva Israel gjør – massive bombinger som har ført til 23.000 dødsfall og millioner internt fordrevne – og hva landet ikke gjør: Å beskytte sivile.

Israel avviser alle anklager, og veien fram til dom er lang. Det er likevel ikke utenkelig at retten vil finne at Israel er skyldig etter anklagen. Som Jo Stigen, folkerettsekspert og professor ved UiO, understreket på NRKs Debatten torsdag kveld: Anklagene om folkemord underbygges av retorikken fra israelsk hold. Flere utsagn fra sentrale israelske ledere skal uttrykke «hensikt til folkemord».

Rettssaken bidrar til at det internasjonale presset mot Israel øker. På sikt vil det bli vanskeligere for Israel å delta i det internasjonale fellesskapet, som Eurovision og europeisk fotball, på grunn av press fra hjemlig opinion i de andre deltakerlandene.

Skulle Israel bli dømt i Haag, er håpet at det kan føre til en stans i krigshandlingene. Israel har tilsluttet seg ICJ, og kan derfor pålegges av domstolen å stanse bombingen av Gaza. Domstolen har likevel ingen måte å håndheve en domsslutning på. I praksis vil den dermed kunne ha liten betydning, hvis ikke landets internasjonale allierte, som USA og Storbritannia, føler det for belastende å stå ved Israel og trekker sin støtte.

Israels framferd på Gaza er grov og uansvarlig. Men det er dommerne som må vurdere om det er et forsøk på folkemord. Men vi vil med vår stemme fordømme Israel for deres hensynsløshet, og minne om at frikjennelse for folkemord ikke betyr at Israel ikke har forbrutt seg mot menneskeheten og handlet i strid med folkeretten. Israel må svare for sine handlinger i nye rettsprosesser.

