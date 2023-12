Syk form for bonus

Ved flere av landets bedrifter blir ansatte trukket i bonus ved sykefravær. Ekornes er en slik bedrift. Møbelprodusenten har lang tradisjon for å utbetale en årlig bonus til sine ansatte utover vanlig lønn. Men bonusen justeres for antall arbeidede timer og sykefravær. Bonusen reduseres fra første sykedag.

«Man vil jo ikke være syk», sier hovedtillitsvalgt Edvard Lie til Dagens Næringsliv og forteller at noen ansatte synes bonussystemet er urettferdig. «Bonus er en ekstraordinær påskjønnelse Ekornes har valgt å gi ansatte for innsats og bidrag utover forventning, som igjen har skapt gode resultater for selskapet», er kommentaren fra HR-direktør Christian Nordgård.

Men Ekornes er altså ikke alene om en slik praksis. DN fortalte nylig om en omstridt bonusordning ved grossistselskapet Asko. Sjåførene i selskapet mister bonus dersom de har mer enn fem dagers sykefravær i løpet av ett år. Etter at DN tok kontakt om saken, vil ledelsen i Asko nå endre bonussystemet. Møbelkjeden Jysk har tidligere redusert bonusen til ansatte fra første sykedag, men etter interne reaksjoner endret ordningen slik at bonuskuttet først slår inn etter 16 sykedager.

Det finnes ulike bonusordninger ved en rekke bedrifter. Noen har en kollektiv ordning der ansatte behandles likt og uten at sykefravær hos den enkelte spiller inn. Men det er også bedrifter som har bonus som likner ordningene ved Ekornes, Asko og Jysk. Stortingsrepresentant Anna Molberg (H) har tidligere stilt seg positiv til bedrifter som bruker bonus for å få ned sykefraværet blant de ansatte.

Og her er vi ved det interessante poenget. I 1978 vedtok Stortinget enstemmig å innføre retten til full lønn under sykdom. De omstridte bonusordningene bidrar i praksis til å undergrave denne retten. Det er i hvert fall på sin plass å få en debatt om de uheldige sidene ved bonuser generelt og hvordan retten til full lønn under sykdom skal tolkes. Politikerne bør interessere seg for denne problemstillingen, og fagbevegelsen bør kjenne sin besøkelsestid. Vi må også tørre å stille spørsmålet: Er bonuser rett og slett en uting?

Samtidig er det behov for å få en debatt om sykefraværet, som nå er høyere enn det var før pandemien. Politikerne må, i nært samarbeid med partene i arbeidslivet, finne mer effektive tiltak som kan redusere sykefraværet. Det er i første rekke det lange fraværet som et utfordringen. Men sykelønnsordningen må ikke settes i spill. Retten til full lønn under sykdom er hellig. Her må man kunne ha to tanker i hodet samtidig. Man vil jo ikke være syk.

