Et enda bedre budsjett

Regjeringspartiene Ap og Sp har omsider blitt enige med SV om statsbudsjettet for 2024. Det har blitt forhandlet på overtid i flere dager, men nå blir det altså sikret flertall for et budsjettopplegg. De tre partiene var i realiteten dømt til å bli enige.

Forliket om budsjettet tar Norge i en grønnere og mer rettferdig retning enn det som var utgangspunktet i Ap/Sp-regjeringens budsjettforslag. Skolefritidsordningen blir billigere, barnetrygden øker, studiestøtten forsterkes, og det blir billigere tannhelse for de eldste. Og det blir økte ytelser til uføre. Bare for å nevne noe.

Det skal brukes over ti milliarder kroner mer på ulike grønne satsinger. Fem milliarder settes av til lån gjennom en ekstra finansieringsordning for grønn industri. Og det blir 300 millioner mer til vedlikehold på jernbanen. Det bør også framheves at Husbanken får økt lånerammen med fem milliarder.

SV har ikke fått gjennomslag for å øke skattene. Mange blir nok overrasket over at formuesskatten blir redusert med 400 millioner. Den midlertidige arbeidsgiveravgiften på høye inntekter blir faset litt ut. Men den blir dessverre ikke fjernet, selv om det egentlig er flertall på Stortinget for å ta den bort.

Lange utgifter finansieres med korte penger.

Økte utgifter til gode formål blir finansiert med kutt på andre budsjettposter. Den største inndekningen er de ni milliardene som hentes inn gjennom redusert tapsavsetning i Eksportfinans. Dette er i realiteten litt budsjettjuks, for her finansierer man egentlig lange utgifter med engangsinntekter som er korte penger. Dermed oppstår det et udekket finansieringsbehov ved neste korsvei.

Kritikken fra opposisjonen på Stortinget er som forventet. Høyre hevder at de tre partiene ikke klarer å prioritere. Frp mener at vanlige folk får smuler. Fra venstre flanke poengterer Rødt blant annet at finansnæringen burde ha blitt skattlagt hardere.

SV har fått betydelige politiske gjennomslag, men stramheten i budsjettet er likevel opprettholdt. Dermed bidrar regjeringen og våre folkevalgte til en ansvarlig politikk som hindrer at Norges Bank øker renta mer enn høyst nødvendig. Sentralbanksjefen og politikerne må, fra hvert sitt ståsted, bruke renta og budsjettet slik at prisstigningen blir lavere.

Et godt statsbudsjett har med SVs hjelp blitt enda bedre. For statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum bør det være et tankekors at SV også får æren for populære påplussinger, men slipper å bli stilt ansvarlig for det som er vondt og vanskelig.

SV bør bindes til masta. Dersom partiet hadde vært med i den rødgrønne regjeringen, ville æren og kritikken ha blitt mer rettferdig fordelt. Utakk er verdens lønn.

