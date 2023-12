Atter et klimatoppmøte

I disse dager er verdenslederne samlet i Dubai, til FNs klimatoppmøte. Denne gangen heter møtet Cop 28, et nummer som indikerer at det ikke er første gang ledere fra alle verdens land samles for å bli enige om klima.

Disse klimatoppmøtene har funnet sted nesten årlig siden 1995, og stadig øker antallet deltakere. Det samme gjør antallet resolusjoner og løfter om klimakutt – uten at klimautslippene går ned på vis som monner.

Det er lett å miste motet, og tenke at det er poengløst at utenriksminister Espen Barth Eide og statsminister Jonas Gahr Støre atter en gang skal bli enige med andre ledere om at det er avgjørende viktig å holde i live målet om å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader – et mål som synes stadig mindre oppnåelig.

Bak alle de store, flotte ordene om felles løft og solidaritet, er det liten vilje til faktisk å kutte. Norge illustrerer dette like godt som et hvilket som helst annet eksempel: Vi får jevnlig beskjed fra relevant hold om at vi må slutte å lete etter olje. Men vi slutter ikke – og argumenterer for at akkurat norsk olje vil trengs i framtiden.

Og mens våre ledere møtes, kommer nyheten om at 2023 ligger an til å bli det varmeste året noensinne.

FNs generalsekretær António Guterres gir denne oppgitte holdningen et ansikt. I sin tale til klimatoppmøtet var han klar: «Vi opplever klimakollaps i sanntid – og følgene er voldsomme», sa Guterres.

Vi må likevel ikke gi opp. Det er viktig at ledere fra verdens ulike land kan møtes og snakke sammen. Vi har intet annet valg, og alternativet er så mye verre.

Det går ikke fort nok, men det internasjonale samfunnet gjør også stadig små framskritt på disse møtene. Allerede på første dag av klimatoppmøtet i Dubai ble man enige om innretningen på et fond som skal sikre støtte til fattige land som rammes av klimakatastrofe.

Det er ikke mye, men det er en start – som kan gi håp. Og håp er det eneste vi har. Om at akkurat dette klimatoppmøte finner den magiske formelen, og at løftene siden oppfylles, verden over.

Hvis ikke har vi alltids det neste møtet.

