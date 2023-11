Svikter ungdommen

Flere partier gikk til valg i høst på kampen mot ungdomskriminalitet. Et av dem var Høyre i Oslo, som i opposisjon lovte 75 millioner kroner over fire år til en tipunktsplan for å bekjempe og forebygge problemet med unge på villspor.

Nå sitter partiet med makta, og gjør helomvending. Høyre har satt av bare ti prosent av det lovede beløpet i sitt første budsjett. Det er ikke lett å finne andre beskrivelser enn løftebrudd for å beskrive saken.

Slik forsterkes utenforskapet

Og verre blir det for Høyre – og for innbyggerne i hovedstaden – når vi vet at noe av pengene som faktisk er satt av til å bekjempe ungdomskriminaliteten, er tatt fra midler til arbeid mot sosial kontroll og vold mot kvinner.

Samtidig vet vi at frykten for vold øker blant mange av innbyggerne i Oslo. Tirsdag etterlyste Bane NOR mer synlig politi på Oslo Sentralstasjon etter tre knivstikkinger på området på en uke. Dette er med andre ord ikke tiden for å bryte løfter om penger til å bekjempe vold, spesielt blant unge.

Høyre forsvarer seg med at partiet har hatt makten i Oslo i noen uker. Det er riktig. Partiet har fortsatt tre budsjett på seg til å oppfylle løftene fra valgkampen. Men den smale starten gjør det ikke lettere for Høyre og Venstre, partiene som nå styrer Oslo, å holde valgløftet om 75 millioner kroner.

Det blir enda vanskeligere av at det borgerlige byrådet har prioritert kutt i eiendomsskatten. I det første budsjettet sitt økte byrådet bunnfradraget og satte ned skattesatsen. Da må det kuttes andre steder.

I bydel Gamle Oslo, for å ta en av de bydelene som sliter med sosiale og folkehelsemessige utfordringer som eksempel, diskuteres nå kutt i skolemat ved enkeltskoler og kutt i gratis svømmeundervisning. Ungdomsklubber vil få reduserte åpningstider.

Slik forsterkes utenforskapet. Det er det omvendte av å bekjempe utenforskap, en av de viktigste driverne bak ungdomskriminalitet.

Høyre og Venstre har fortsatt tid til å rette opp inntrykket. Men deres første budsjett er et tydelig signal om at det er viktigere å kutte eiendomsskatten enn å bekjempe utenforskap og ungdomskriminalitet. Det er synd.

