Drømmen om et fritt Palestina

Som ventet fikk ikke Rødts forslag om at Norge skal anerkjenne Palestina som stat, flertall på Stortinget tirsdag. Det ble for kontroversielt.

Ut av asken kom det likevel et forslag fra regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet som etter alle solemerker vil få flertall når debatten fortsetter torsdag. Det er et mindre radikalt og ikke like modig forslag som Rødts, men regjeringen fortjener likevel ros for å ha funnet en vei ut av denne politiske floka.

Det er et viktig prinsipp som knesettes: Norge vil anerkjenne Palestina uten forbehold

I forslaget til regjeringspartiene heter det at Stortinget vil anerkjenne Palestina en gang i fremtiden. Det har vært Norges linje lenge, og er således ingen nyhet. Endringen er at forslaget sier det skal skje «uten forbehold» om en endelig fredsavtale.

Det er langt mindre enn vi hadde håpet på. Palestinernes situasjon er desperat. Etter det grusomme Hamas-angrepet 7. oktober, har Israel slått nådeløst tilbake. Dødstallene og historiene om menneskeskjebner i Gaza er sjokkerende. Krigen må få en slutt – nå.

I denne situasjonen er det prisverdig av Rødt, MDG, SV og Venstre og presse på for norsk anerkjennelse av en palestinsk stat. De har vår fulle støtte. Samtidig har vi forståelse for at et slikt vedtak kanskje ikke vil bidra annet enn symbolsk her og nå.

Denne saken er spesielt vanskelig for Arbeiderpartiet. Det er liten tvil om at partiet ønsker en fri palestinsk stat. Men det er også slik at dette er et vanskelig prinsipp å følge i posisjon.

Statsminister Jonas Gahr Støre har vært forbilledlig klar i sin fordømmelse av israelske angrep i Gaza. Det tjener Støre og Norge til ære. Samtidig er Norge en del av Nato, og USA er Israels mest lojale støttespiller. Det setter en norsk regjeringen i en skvis. Talende nok er det bare Sverige, som har stått utenfor Nato, som har anerkjent Palestina blant vestlige land.

Regjeringspartienes forslag er et kompromiss, og vil derfor ikke få blodet til å bruse. Det er likevel et viktig prinsipp som knesettes: Norge vil anerkjenne Palestina uten forbehold – en dag. Det er mye mer enn ingenting.

I mellomtiden må vi gjøre det vi kan for sivilbefolkningen i Gaza, og jobbe for en våpenhvile. Og for at Palestina en dag skal bli fritt.

