Grønt skifte i det blå

Forrige uke var en dårlig uke for batteriselskapet Freyr – og for norske skattebetalere. Det mye omtalte grønne skiftet kunne knapt fått en trangere fødsel.

Torsdag kom Freyrs tredjekvartalsrapport. Her skrev selskapet at den store batterifabrikken i Mo i Rana er satt på pause. Denne fabrikken skulle skape tusenvis av nye arbeidsplasser i nord og bidra til en befolkningsvekst på 20 prosent i Mo.

Slik blir det altså ikke.

Freyr ba tidligere i år regjeringen om en støttepakke på 800 millioner euro

Fabrikken var også en så viktig del av regjeringens batteristrategi at næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) valgte å presentere strategien hos Freyr Battery i fjor sommer.

Batteristrategien er en del av regjeringens grønne industriløft som skal sørge for økt eksport utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030, samtidig som vi kutter 55 prosent av klimagassutslippene.

På grunn av den strategisk viktige rollen som flaggskip, lot det offentlige det regne penger over Freyrs batterisatsing. Innovasjon Norge bidro med 48 millioner i 2021. Året etter ga ENOVA 142 millioner kroner. Og Eksportfinansiering Norge klinte til med en såkalt indikasjon på over fire milliarder kroner i lån eller lånegarantier til Freyr.

Nå skylder Freyr på at rammevilkårene ikke er gode nok når de legger planene i Mo på is. Det skjer samtidig med at Freyraksjen har kollapset.

Gründere og ledere har tjent seg rike på prosjektet. I fjor fikk styret en samlet godtgjørelse på over 60 millioner kroner, skriver E24. Ifølge DN fikk tidligere administrerende direktør Tom Einar Jensen lønn og bonus på til sammen 27 millioner kroner i 2021.

Det er store ord og mye penger i omløp, med andre ord. Men det blir ikke batteriproduksjon av det – med mindre det offentlige stiller opp med enda mer.

I USA har president Joe Biden sørget for så gunstige subsidier til grønne næringer at Freyr tidligere i år ba den norske regjeringen ved Næringsdepartementet om en støttepakke på totalt 800 millioner euro – tilsvarende 9,5 milliarder kroner.

Bare slik kunne satsingen i Norge opprettholdes. Staten har – foreløpig, i det minste – ikke ønsket å garantere for en slik sum.

Vi kan ikke bare kaste statens penger rundt oss, heller ikke til det grønne skiftet. Problemet er likevel at omstillingen med dette har blitt kraftig forsinket. Det haster å komme oss videre. Før det grønne skiftet forsvinner i det blå.

