Maratonløp for tilliten

Det ble med rette omtalt som en maratondag. Førstemann ut til å grilles av medlemmene i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget var tidligere statsminister Erna Solberg (H).

Deretter kom de som perler på en snor: Avgått statsråd Anette Trettebergstuen (Ap), avgått statsråd Ola Borten Moe (Sp), avgått utenriksminister Anikken Huitfeldt – og arbeidsminister Tonje Brenna (Ap).

Vi blir ikke kvitt den gryende mistilliten før det er ryddet opp skikkelig

De fem tilhører alle den absolutte eliten av politikere i Norge. De har gjort likt og ulikt og de har lidd ulike skjebner, men en ting har Solberg, Trettebergstuen, Borten Moe, Huitfeldt og Brenna til felles: De har alle bidratt til å svekke tilliten til våre folkevalgte.

De har revet bort teppet og vist oss at norske folkevalgte ikke har bedre moral enn i andre land. På samme vis som pendlerboligskandalen for noen år tilbake, der stort og smått på Stortinget ble avkledd, viste oss en ukultur vi trodde vi var forskånet for.

Det gjør noe med tilliten. Det samme skjer når det avsløres at politikere har jukset med reiseregninger og beriket seg selv på bekostning av fellesskapet på andre vis.

Det norske samfunnet er «tillitsbasert». Det er det vi har pleid å si. Denne tilliten har vært vår styrke, den har gjort det mulig å bygge et åpent samfunn med et effektivt og lojalt byråkrati.

Så viser det seg at vi kanskje har tatt feil. At noen har misbrukt vår tillit.

Tross det som har blitt avdekket de siste årene, velger vi å tro at norske politikere stort sett vil godt. Derfor er et tiltak som den åpne høringen på Stortinget tvingende nødvendig. Her må alt legges på bordet.

Bare slik kan tilliten gjenreises. I en lang maraton, skritt for skritt.

Regelverket for pendlerboliger er skjerpet etter avsløringene. Statsminister Jonas Gahr Støre skjerper inn i «Håndbok for politisk ledelse». Dette er også små, men viktige skritt i det møysommelige og langsomme arbeidet med å gjenopprette tilliten.

Det viktigste skrittet er kanskje likevel at tillitsbrudd og lovbrudd får konsekvenser også på toppen. Derfor er det selsomt å se hvordan noen klamrer seg fast til stillingen. Det vil være vanskeligere å bygge opp igjen tilliten om de samme kreftene som var med å rive den ned, nekter å ta konsekvensen av sitt eget bidrag.

