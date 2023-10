Polsk lys i mørket

Det er skjebnetid i Europa. Krigen i Ukraina kaster lange skygger, det er dyrtid og land etter land har stemt høyrenasjonalister inn i regjeringskontorene. Nå tyder det meste på at Polen har valgt en annen vei.

Etter åtte år ved makta må det konservative regjeringspartiet PiS (Lov og Rettferdighet) trolig tre til side, til tross for at PiS fortsatt er største parti. Den liberale kandidaten Donald Tusk og hans koalisjon ligger an til å få 248 av 460 seter i parlamentet.

Tusk vil gjenopprette det gode forholdet til EU, og har lovet å gjøre abort lovlig igjen

EU har kuttet milliarder av euro i støtte til Polen etter åtte årene med PiS-styre. Det har skjedd fordi PiS har blitt anklaget for å svekke demokratiet og institusjonene.

PiS anklages for å ha undergravet rettsstaten ved å sikre mer kontroll over domstolene, mediene og valgsystemet. Blant annet skal partiet ha innsatt en partikanin som kringkastingssjef og gjort statskanalen til en leverandør av propaganda og fake news.

Polen har også innført Europas strengeste abortlov og motarbeidet LHBT-rettigheter. Nå lover den tidligere EU-presidenten Donald Tusk at Polen skal gå i en ny retning. «Jeg er den lykkeligste mannen i verden. Demokratiet har vunnet, Polen har vunnet», sa Tusk søndag kveld, ifølge NTB. Han vil gjenopprette det gode forholdet til EU, og har lovet å gjøre abort lovlig igjen.

For mange polakker opplevdes valget som et ekte vannskille. Flere har pekt på at det er det viktigste valget siden Polen gjenvant demokratiet i 1989 etter tiår under kommunismen. Valgdagsmålingene peker mot at enda flere stemte i år enn da kommuniststyret ble kastet for 34 år siden. Foreløpige tall indikerer en valgdeltakelse på 72,9 prosent.

I Polen som i så mange andre land er konflikten by og bygd tydelig. De liberale partiene som nå ligger an til å ta makta har støtte i byene, mens PiS og resten av høyresiden er soleklart støtt på den konservative og religiøse landsbygda. I Polen går det politiske skillet mellom et mer nasjonalkonservativt øst og et liberalt vest i landet.

Fortsatt er det mange konflikter som må løses og kløfter som må overvinnes, både i Polen og resten av vår verdensdel. Men valgresultatet i Polen er et lite lyspunkt i en mørk verden – som kan gi håp om en lysere framtid.

