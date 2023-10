Et uholdbart gap

«Bankene melker innskuddskundene». Uttalelsen tilhører ikke en radikal aktivist, men Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet. Bakgrunnen er at bankene tjener rått på renteøkningene – på bekostning av oss forbrukere.

Bankene tjener hundrevis av millioner på denne praksisen

Bankene bruker i snitt fire arbeidsdager på å sette opp renta på nye boliglån etter at sentralbanken har satt opp styringsrenta. Det har Norges Bank gjort 13 ganger de siste to årene. Dette står i sterk kontrast til kundenes innskudd. Her venter bankene hele 34 dager før de øker renta. Det viser en analyse Forbrukerrådet har gjort.

Forbrukerrådet anslår at denne praksisen med å holde igjen på innskuddsrenta og være raske på labben når det gjelder boliglånsrenta, har kostet kundene et sted mellom 500 og 700 millioner kroner i tapte rentegevinster.

Sagt på en annen måte: Bankene tjener hundrevis av millioner på denne praksisen.

I analysen kommer det fram at bare fire av ti banker endrer innskuddsrenta i samme takt som endringen av styringsrenta. Flertallet av norske banker holder dermed tilbake deler av renteøkningen – på bekostning av kunder med penger på konto.

Bankene selv og bransjeorganisasjonen Finans Norge viser til at bankenes lønnsomhet er svekket etter pandemien og nullrentenivået i 2020 og 2021 når de forsvarer praksisen. Men bankene gjør trolig lurt i å være lydhøre ovenfor klageropene fra sine kunder.

Forbrukerdirektør Blyverket anbefaler oss kunder å ta kontakt med banken og kreve bedre betingelser. Andre vil gjerne gå lenger.

Richard Storevik, leder av Avdeling 5 i Fellesforbundet, åpner for en boikott av banker som setter opp renta på usaklig vis. Allerede nå snakkes det høyt om at lønnsoppgjøret neste år vil bli dyrt, delvis som en konsekvens av rentepraksisen til bankene. Det kommer også krav om strengere regulering av bankene fra flere hold.

Det er ikke all verdens den enkelte forbruker kan gjøre i denne situasjonen. Men vi har alle et maktmiddel tilgjengelig: Vi kan bytte bank. Det bør alle gjøre som opplever at gapet mellom renta på lån og innskudd i sin bank blir for stort.

