Vaklende støtte til Ukraina

Ukrainas forsvarskrig mot den russiske invasjonen er helt avhengig av støtte fra det internasjonale samfunnet. Hittil har støtten kommet, om enn ikke alltid så hurtig som ukrainerne skulle ha ønsket ved alle korsveier.

Mye tyder dessverre på at vestlig støtte til Ukraina ikke kan tas for gitt framover. Spesielt er det USA, det soleklart viktigste landet i Nato, som vakler mer enn verden har råd til.

Splittelsen i alliansen bak Ukraina er dårlig nytt

I det store landet i vest står nemlig det republikanske partiet i veien. Etter mange runder fram og tilbake vedtok Kongressen i Washington en budsjettavtale lørdag. Dermed kan det amerikanske statsapparatet fungere fram til 17. november. Men prisen for å lande avtalen var at videre støtte til Ukraina ble fjernet fra avtaleteksten.

I en tale søndag understreket president Joe Biden at det haster å få vedtatt en ny støttepakke til Ukraina. «Vi kan ikke under noen omstendigheter tillate at amerikansk støtte til Ukraina blir avbrutt», sa han, ifølge NTB. Det har han rett i, men Ukraina kan ikke forsvare seg med besvergelser.

[ Dagsavisen mener: Hensynet til barna må telle mest – et forbud er fornuftig ]

I litt mindre format er det ikke gode nyheter østfra heller. I Slovakia har Robert Fico, som vant valget i helga, gitt uttrykk for at han ønsker å stanse all militærhjelp til Ukraina.

Splittelsen i alliansen bak Ukraina er dårlig nytt, og verre kan det bli. Et mareritt-scenario vil være at Donald Trump kommer tilbake Det hvite hus i USA. Det er bare et drøyt år igjen til presidentvalget i USA.

I en usikker situasjon er det godt å se at EU står last og brast med Ukraina. Mandag møttes EUs 27 utenriksministre i landets hovedstad Kyiv. Møtet ble holdt i der for å vise unionens støtte, og for å markere at Ukrainas framtid er i EU, siterer NTB Danmarks utenriksminister Lars Løkke Rasmussen.

En slik solidaritetsmarkering med ukrainerne er spesielt viktig i en tid der andre vakler. Ettersom krigen i Ukraina forlenges og det tilsynelatende ikke er ende i sikte, er det viktig at alle gode krefter fortsatt er tydelige i sin støtte.

[ Dagsavisen mener: Norsk aksjeeierskap skulle vært offentlig for lenge siden. Da ville vi unngått Solberg-saken ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen