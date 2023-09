Norge i skammekroken

I invitasjonen til klimatoppmøtet til FNs generalsekretær denne uka het det at land får slippe til på talerlisten «dersom de har noe konkret å komme med». Pinlig nok for Norge er vi ikke et av de utvalgte landene som får taletid, melder NRK i forkant av toppmøtet.

Tydeligere kan det knapt sies at vår innsats for klimaet og en nødvendig grønn omstilling ikke imponerer internasjonalt.

Det er direkte pinlig for Norge at vi ikke får slippe til

Som for å understreke poenget, har generalsekretær António Guterres også sagt rett ut at bare land med troverdige planer for omstilling får tale, melder NTB.

Møtet finner sted under FN-toppmøtet i New York denne uka. 34 land er funnet verdig en plass på talerlisten, deriblant Danmark og Island. Stormaktene Kina og USA, derimot, er i samme kategori som Norge: De får ikke taletid.

Talerlisten består av ledere fra land og institusjoner som FN-sjefen mener setter globalt klimaarbeid på toppen av agendaen. Blant dem er EU, Brasil, Canada, Pakistan, og Tuvalu.

Guterres ønsker på den måten å «tvinge» andre land og selskaper med klimaplaner som ikke er i tråd med de globale klimamålene til mer handling. Det er en dristig strategi FN-sjef Guterres har valgt. Det er et åpent spørsmål om stormakter vil la seg piskes til handling på denne måten.

Det som er helt sikkert, er at det er direkte pinlig for Norge at vi ikke får slippe til. Det viser med all tydelighet at det er en enorm avstand mellom virkeligheten og våre politikernes festtaler om grønn omstilling.

Statsminister Jonar Gahr Støre har sagt til NRK at det vil være synd om vi ikke slipper til, siden vi nå gjennomfører «grep på klimapolitikken som skal ta oss over i det fornybare» og som skal «få klimafinansieringen opp å stå».

Den manglende taletiden på klimatoppmøtet viser at det ikke bare er her hjemme mange har sett seg lei på de store ordene. Nå er det bare handling som gjelder for regjeringen og Stortinget.

Så kan vi kanskje få en plass på talerlisten neste gang FN inviterer til klimatoppmøte.

