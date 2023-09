Dialogen må ikke dø

Verden er i krise. Mange kriser på én gang gir dystre utsikter. Mens verden skulle samlet kreftene for å styre unna en global klimakrise, må den takle de mange politiske og økonomiske følgene av angrepskrigen Russland har eneansvaret for i Ukraina.

Denne uka samler FN verdens ledere til toppmøte i New York. Det skummer hvitt på de geopolitiske bølgene som nå feier over verden. Vi er på full fart inn i en ny kald krig der den nødvendige gjensidige tilliten er svært lav. Det meste går den gale veien.

Atter en arena for samtaler mellom Russland og Vesten stenges ned

Nye allianser og samarbeidsformer er i utvikling. Land som India ønsker større plass i verden og en plass i Sikkerhetsrådet. Verden er i naturlig endring. Men dette utfordrer Vestens hegemoni og de globale institusjonene som kom på plass etter andre verdenskrig.

Onsdag skal Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sitte i samme sal i FN. Det er ingen grunn til å tro på annet enn demonstrativ oppførsel fra Lavrov. Men å sitte i samme rom har betydning og er en forutsetning for neste steg – for dialog og samtaler.

FNs rolle er blitt redusert. FNs generalsekretær António Guterres virker svak, og han har ropt for døve ører når han har advart mot klimakatastrofen som truer, eller som før toppmøtet nå, ber lederne «rydde opp i rotet». Mange av topplederne er ikke engang til stede. Kinas Xi Jinping, Frankrikes Emmanuel Macron og Storbritannias Rishi Sunak kommer ikke til New York. Russlands Vladimir Putin er ettersøkt for krigsforbrytelser.

FN-bygningen i New York er likevel et symbol på håpet som ligger i en samlet verden, en verden som møtes og diskuterer. Slutter vi med det, blir det enda mørkere. Nettopp derfor er det så forstemmende at Russland mandag forlot Barentsrådet. Atter en arena for samtaler mellom Russland og Vesten stenges ned.

Verden må dyrke samarbeid og dialog, åpenhet og tillit, som aldri før, skal de globale utfordringene kunne takles.

