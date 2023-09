Høyre-leder Erna Solberg freser stadig sitt feteste valgflesk. Hun har garantert frys av alle avgifter, gebyrer og skatter i Høyre-styrte kommuner, og ønsker samtidig å kutte den kommunale eiendomsskatten.

Erna Solberg rykket ut i slutten av juni og lovet innbyggerne stans i alle kommunale kostnader. Skulle en avgift opp, måtte en annen gå ned. Lovet Solberg. Men regnestykket går ikke opp. Framtida er ikke et nullsumspill.

I lys av sommerens ekstreme påminnelser om hva vær- og klimaendringene vil kreve av oss i årene som kommer, er løftet blitt absurd. Det er feil på så mange vis. For det første setter det prinsippet om lokal styring til side. Det gjør det også vanskelig for hennes egne kandidater, som ender i en skvis mellom virkeligheten på bakken og i Ernas luftige ideologiske virkelighet på toppen. Men aller mest er det et helt uansvarlig løfte fordi norske kommuner − det norske fellesskapet − framover vil trenge ei større krigskasse for å møte en lang rekke utfordringer.

Selv ikke Høyres egne ordførere klarer å forsvare sin partileders optimisme. Aftenposten har i sakens anledning snakket med en rekke Høyre-ordførere. Fem av seks sier jo som sant er at løftet vil bli nær umulig å innfri. Det er dyrtid, det er behov for større investeringer i vann og avløp, og nye EU-regler krever store investeringer i rensing av kloakk. Regningene vil bli på flere hundre milliarder kroner.

Vann- og kloakkavgiftene betales til selvkost av innbyggerne. Kommunene skal verken subsidiere eller tjene på slike tjenester. Norske husstander betalte i fjor i snitt 11.000 kroner i vann- og kloakkavgifter. Allerede i år blir det mye dyrere, ifølge Huseiernes Landsforbund. I en større bykommune som Sarpsborg øker avgiftene med 44 prosent.

I tillegg kommer de ekstraordinære utgiftene som vi vet vil komme som følge av mer ekstremvær. Å sikre beboerne i våre 356 kommuner mot styrtregn, flom og ras − helt nødvendige samfunnskritiske investeringer − vil koste enorme beløp. Det er også et større etterslep når det gjelder vedlikehold av kommunale veier, som utgjør rundt halvparten av veinettet.

Da er det mer enn pussig av et ansvarlig parti, og av en eksstatsminister som er opptatt av å redusere de statlige utgiftene, å skape en forventning om at det ikke vil bli dyrere å være med på det kommunale spleiselaget. Solberg står på sitt utopiske løfte, men virkeligheten er en annen.

