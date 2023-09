Med ny strømstøtte vil prisen bli markant lavere under pristoppene

Løpsk strømpris her hjemme og ute i Europa gjorde det nødvendig for regjeringen Støre å innføre en strømstøtteordning for norske husstander. Støtten har etter at den ble innført like før jul for to år siden bidratt til å holde strømregningen nede på et tross alt levelig nivå for de fleste av oss.

Støtten ble hasteinnført i desember 2021, og har vært gjenstand for en rekke mindre endringer. Støtteordningen har blitt kritisert, blant annet for å ikke dekke nok av den plutselig skyhøye regningen til husholdningene, og for å være for vanskelig å forstå for oss brukere.

Med den nye måten å regne ut strømstøtten på, vil prisen bli markant lavere under pristoppene

Fredag trådde den siste endringen i rekken i kraft. Nå vil det være enklere å regne ut strømregningen etter strømstøtte enn det hittil har vært.

Den gamle strømstøtteordningen tok utgangspunkt i månedssnittsprisen i det prisområdet du bor i. Hvis denne snittprisen var høyere enn 70 øre, dekket staten 90 prosent av det overskytende beløpet.

Fra og med fredag 1. september vil strømstøtten beregnes basert på prisen du må betale time for time. Staten dekker fortsatt 90 prosent av den delen av beløpet som overstiger 70 øre. Moms kommer utenom, både i gammel og ny ordning.

De fleste av oss bruker mest strøm når strømmen er som dyrest, på morgenen og rundt middagstider. Med den nye måten å regne ut strømstøtten på, vil prisen bli markant lavere under disse pristoppene.

Regjeringen ønsker ikke å innføre et makstak på strømprisen. Det er derfor staten «bare» dekker 90 prosent av prisen over 70 øre. At vi må dekke de resterende ti prosentene selv, gir insentiv til å tenke strømsparing og investere i ENØK-tiltak, ifølge denne logikken.

Ekspertene forteller oss at det ser ut som om strømprisen vil ligge lavere i vinter enn de to foregående. Det er mye vann i våre magasiner, og de europeiske gasslagrene er fulle.

Det er likevel å vente at strømprisen vil ligge noe høyere enn vi er vant til i Norge. Derfor er det helt riktig av regjeringen å innføre disse endringene i strømstøtten akkurat i tide til høstmørket.

