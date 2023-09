Mandag morgen kunne Sandra Borch (Sp), minister for forskning og høyere utdanning, presentere en blank nyhet under en pressekonferanse i Gjøvik: Mjøsbyen får medisinutdanning.

Det er en fornuftig beslutning av regjeringen.

Opprettelsen av studieplasser i medisin på Gjøvik oppnår minst to ting på én gang

Opprettelsen av studieplasser i medisin på Gjøvik oppnår minst to ting på én gang: Vi får sårt tiltrengte nye studieplasser i medisin, som på sikt vil bidra til å få ned legemangelen landet over. Dessuten desentraliseres studiet med dette grepet. Nå vil det skapes et solid og bredt fagmiljø på Gjøvik.

Studieplassene vil tilbys av NTNU Gjøvik. «Det er viktig for våre fagmiljøer. Nå får vi en hel bredde av helseutdanning», sier rektor på NTNU, Anne Borg, til NRK.

Det er de fire siste årene av medisinutdanningen studentene nå skal kunne ta i Gjøvik. NTNU tilbyr fra før lignende studieløsninger i Ålesund og Levanger. De to første årene av utdanningen vil fortsatt være lagt til Trondheim.

Det planlegges 20 studieplasser innen medisin på Gjøvik hvert år. Det vil dermed utgjøre til sammen 80 studieplasser fordelt på alle de fire årene. Rektor Anne Borg forteller at målet er å ta imot de første medisinstudentene allerede neste år. Tiltaket er fullfinansiert i regjeringens forslag til statsbudsjett, som presenteres om en måneds tid.

Flere steder i landet sliter med å få tak i nok leger, og situasjonen er vanskeligere jo lenger unna de store byene man kommer. Fra regjeringen heter det at målet med å legge studieplassene til Gjøvik, er å skape et så godt tilbud at de medisinutdannede blir værende i regionen når de er ferdig utdannet.

Dette er en offensiv politikk fra regjeringen. Som statsråden Borch selv sier: «Flere i området kan nå studere til å bli leger og forhåpentligvis bosette seg i regionen». Det er et håp vi stiller oss bak.

