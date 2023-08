Om den beste norske filmen vises på YouTube, bør Amanda følge etter

Det har brutt ut full konflikt i Film-Norge. Amandakomiteen, som deler ut den årlige Amandaprisen til blant annet beste norske film, vil ikke nominere filmer som utelukkende er vist på nye plattformer. Det har fått Norsk filminstitutt (NFI), det viktigste filmpolitiske organet i Norge, til å trekke seg fra komiteen.

NFIs begrunnelse er at komiteen ikke henger med i tiden men snarere driver med «latterliggjøring av den teknologiske utviklingen», skriver NRK. For Amanda er det fortsatt kinosalen som gjelder. For å bli nominert må en film ha gått på ti av de største kinoene i minst to av de største byene i Norge.

Vi håper Amandakomiteen skjønner at det er dumt å gå baklengs inn i framtiden.

Problemstillingen er høyt på agendaen nå fordi to av fjorårets mest sette norske filmer, Netflix-suksessen «Troll» og Viaplay-filmen «Gulltransporten», aldri ble satt opp på kino, men utelukkende ble vist på strømmetjenester. Derfor kunne de heller ikke nomineres til Amandaprisen.

Kjersti Mo, direktør i NFI, har sendt et brev til Amanda der hun skriver at NFI ikke vil være medlem av en komité som bidrar til å snevre inn filmfeltet. NFI ønsker å fremme norsk film uavhengig av plattform, slår Mo fast.

Det heter at film er best på kino. Det skriver vi gjerne under på, det er lite som kan måle seg med å sitte helt oppslukt i mørket og se filmkunst på stort lerret. Vi sier oss likevel enige med NFI i denne saken. Når publikum i stadig større grad ser film på strømmetjenester, må Amanda følge med i utviklingen.

Amandakomiteens leder, Tonje Hardersen, mener at å åpne for andre plattformer vil by på store utfordringer. Da må «man kanskje også vurdere film fra Facebook og YouTube», sier hun til NRK. Det har hun trolig helt rett i.

Og det må da være helt greit? Om den beste norske filmen vises eksklusivt på YouTube, bør Amanda følge etter. En pris for kunstneriske bidrag må vurdere kvalitet uavhengig av plattform.

Det burde Amandakomiteen innse før det er for sent og prisen blir irrelevant. Vi håper at denne konflikten rundt Amanda åpner for en helt nødvendig, bred diskusjon om prisens framtid, og at Amandakomiteen skjønner at det er dumt å gå baklengs inn i framtiden.

