Bare 34 av landets 356 kommuner har i dag ikke innført eiendomsskatt. Det viser med all tydelighet at dette er en skatt som gir kommuner kjærkomne inntekter til å dekke grunnleggende velferdstilbud til befolkningen.

Nå foreslår ordførere og Ap-topper i Oslo, Bergen og Trondheim at kommunene bør få mulighet til å kreve inn mer i eiendomsskatt. Det støtter vi dem i.





Eiendomsskatten er kommunal og fastsettes lokalt. Men den er underlagt strenge rammer fra staten. I dag er det satt et makstak på hva en kommune kan ta inn i eiendomsskatt på 4 promille av boligens verdi, fratrukket eventuelle bunnfradrag.

Dette taket ble senket fra 7 promille av Erna Solbergs borgerlige regjering. Dermed fikk over hundre norske kommuner reduserte inntekter over natta.

Nå foreslår et statlig utvalg å øke makstaket tilbake til 7 promille, og får altså støtte fra ordførerne i de største byene.

Dette spørsmålet handler like mye om lokal selvråderett som om selve beløpet en kommune kan dra inn gjennom eiendomsskatten. Oslo Ap går ikke inn for å øke nivået på eiendomsskatten i byen, som i dag ligger på 3 promille. Partiet støtter likevel en økt ramme på prinsipielt grunnlag. Argumentasjonen handler da om økt lokal handlefrihet og innbyggernes demokratiske kontroll over utviklingen av kommunen.

«Vi er ikke blant partiene som går til valg på at eiendomsskatten på boliger skal øke, men vi er for at det skal være lov å mene det», sier Andreas Halse, Aps gruppeleder i Oslo, til Aftenposten. Det er et poeng vi gjerne skriver under på.

De borgerlige partiene stritter imot, i alle fall nå i valgkampen. Høyre går mange steder til valg på å senke eiendomsskatten om partiet får makta.

Likevel viser en kartlegging utført av TV2 at bare 16 av 35 av landets Høyre-styrte kommuner ikke har eiendomsskatt. I ti av kommunene hvor Høyre sitter med makten, har eiendomsskatten enten blitt økt eller innført det siste året. Også Høyre-styrte kommuner er helt avhengig av eiendomsskatten.

Det er ingenting galt i det. Eiendomsskatten er nemlig en av kommunenes viktigste inntektskilder. Derfor bør kommunene få videre rammer for å selv bestemme hvor høyt de vil sette skattenivået.

