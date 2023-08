24. februar 2022 gikk Vladimir Putins Russland til åpen krig mot nabolandet Ukraina. Etter åtte år med ikke-konvensjonell krigføring, valgte det russiske regimet å kaste masken. Verden blir aldri igjen den samme.

Torsdag er det nøyaktig 18 måneder siden krigsutbruddet. FNs høykommissær for menneskerettigheter bekrefter at nesten 10.000 sivile har mistet livet i krigen, og enda flere er skadet. 70.000 ukrainske krigende skal ha mistet livet. Tallene på russisk side er enda mer usikre, men det skal dreie seg om langt flere.

Putins krig i Ukraina setter oss alle på prøve. Vi har bestått den – under tvil

Hele byer ligger i ruiner. Millioner har flyktet. Rapportene om krigsforbrytelser er mange og grusomme. Kort sagt: Krigen er et helvete. Denne gangen også.

Ukrainerne kjemper en heroisk kamp mot overmakten, men Putins krig i Ukraina setter oss alle på prøve. Vi har bestått den – under tvil.

[ Wagner-gruppen bekrefter: Jevgenij Prigozjin døde i flystyrten ]

Sverige og Finland har tatt konsekvensen av at naboen i øst ikke er til å stole på, og har meldt seg inn i Nato. EU og Nato har sluttet rekkene om ukrainernes frigjøringskamp. Sanksjonene mot Russland er mange og harde, og militære og humanitære bidrag fra vesten til Ukraina har gjort det mulig for landet å forsvare seg.

Men hjelpen har i de fleste tilfeller kommet for sent, etter at momentet er borte. Et nylig eksempel på det er at vestlige land nå endelig har besluttet å sende F16-fly til Ukraina. Men flyene vil ikke være klare før jul. Konsekvensen er at den lenge bebudete ukrainske våroffensiven har gått seg fast. Krigen har stivnet til og noen fred virker å være langt unna.

[ Dagsavisen mener: Cruisetrafikken må styres bort fra norske fjorder og byer. ]

Ukraina kan ikke stå imot uten vår støtte framover. Men mye kan true vår solidaritet med Ukraina: Et valg av Donald Trump til ny president i USA neste år. Enda en vinter med skyhøye strømpriser. Fortsatt dyrtid og videre framgang for ytre høyre i Europa.

Ukrainerne har holdt ut i 18 måneder. Vi må nok belage oss på å holde støtten oppe i enda lang tid framover. Til Ukraina seirer, eller til partene finner veien til forhandlingsbordet.

Vi må stålsette oss og bidra med det vi kan til Ukrainas kamp mot det russiske angrepet på landet. Så lenge det måtte kreves.

[ Dagsavisen mener: NEn ordførerkandidats ord må tas på absolutt alvor ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen