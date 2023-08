Et farligere Kina

Det er gode grunner til at USA ønsker å få en slutt på den blodige konflikten i Ukraina. For stormakten i vest er krigen mot Russland underordnet den tiltakende skarpe relasjonen til Kina.

70 prosent av all militær hjelp til Ukraina kommer fra USA. En krig uten ende øst i Europa er svært lite ønskelig når spenningen tiltar rundt Taiwan og USA øker sin militære bistand til øynasjonen. Nylig sendte amerikanske politikere våpensystemer til Taiwan for 3,5 milliarder kroner som del av det pågående arbeidet med å ruste opp og klargjøre for et potensielt angrep fra Kina.

Situasjonen rundt Taiwan øker det vestlige presset på Ukraina

En tofrontskrig er USAs absolutte mareritt og verken politisk eller ressursmessig bærekraftig.

Denne helga har det vært holdt en stor kinesisk militærøvelse utenfor Taiwan som en advarsel etter at landets visepresident William Lai hadde besøkt USA. Fra kinesisk hold kalles øvelsen en «streng advarsel». Tidligere i uka ble det klart at USA inngår et nytt strategisk samarbeid med Japan og Sør-Korea − for fred, mot Kina.

Bekymringen for den vedvarende militære spenninga i området øker dramatisk når den kinesiske økonomien har store utfordringer. Landets nærmest uendelige økonomiske vekst har stoppet opp. Prisene på forbruksvarer synker, med tegn på deflasjon. Eksporten er avtakende. Landets eiendomssektor er i trøbbel. Den gjeldstyngede kinesiske eiendomsgiganten Evergrande søkte før helgen om konkursbeskyttelse i USA.

[ Dagsavisen mener: Et nytt klimaforlik tvinger seg fram ]

Kina sliter også med stor arbeidsledighet i den yngre befolkningen, som åpenbart kan skape sosial uro. Oppmerksomheten til en befolkning som det kinesiske regimet ikke lenger kan innfri sin løfter overfor, kan avledes gjennom å fokusere på landets ytre fiender og Taiwan-situasjonen. Beijing har i tillegg til militære trusler også trappet opp sin ideologiske mobilisering av egen befolkning.

Spenningen i Asia i er sterkt urovekkende, og situasjonen rundt Taiwan øker det amerikanske presset på Ukraina for en våpenstillstand i Europa. I bytte mot Nato-medlemskap og vestlige sikkerhetsgarantier, men med tap av landområder. Det er dog et bittert kompromiss som bare Kyiv kan gjøre.

[ Lars West Johnsen: Det er ikke mange ledere i moderne historie som har ledet lenger i krig enn vår Jens ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen