Skolen skal gi alle like muligheter til å lykkes. Slik er det ikke i dag

Oslo holder seg med noe mange ynder å kalle «fritt skolevalg» for videregående skoler, men det er falsk markedsføring. Dagens inntakssystem er et karakterbasert opptak, der karakterene legger grunnlaget for hvilken skole man kan gå på.

Med andre ord: Et fritt skolevalg bare for dem som har de beste karakterene, og et system som reproduserer og øker sosiale forskjeller i byen.

Frontene er mer skjerpet enn på lenge i skolepolitikken foran høstens valg

Det rødgrønne byrådet har lenge forsøkt å finne en ny opptaksmodell. Etter snart åtte år kan det nå se ut som om arbeidet endelig er i mål. Om byrådet får beholde makta etter høstens valg, vil opptaket til videregående skoler se annerledes ut fra høsten 2025:

Alle elever, uansett karakternivå, skal ha mulighet til å komme inn på alle Oslos 22 videregående skoler. I den nye modellen skal halvparten av plassene ved hver skole gis til søkerne med best karakterer fra ungdomsskolen. Resten fordeles mellom elevene i fem karaktergrupper. Elevene med best karakterer innenfor hver gruppe, får velge først.

Grensene mellom de fem gruppene vil avgjøres basert på karaktersnittet. Den nye modellen skal bare gjelde for studiespesialisering, ikke yrkesfag.

Høyre innførte dagens system i 2009. Det har gitt seg tydeligere utslag: En håndfull skoler der alle vil gå, med høye inntakskrav, gjerne over 5 i snitt. I den andre enden finner vi en gruppe skoler uten inntakskrav i det hele tatt, der nesten halvparten av elevene faller fra uten å fullføre skolegangen.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier til Aftenposten at «det er totalt uansvarlig ikke å gjøre endringer» i et system som bidrar til å skape enda større sosiale forskjeller i byen. Det gir vi ham rett i. Den sosialdemokratiske skolen skal søke å gi alle like muligheter til å lykkes. Slik er det ikke i dag.

Om de borgerlige partiene vinner fram, blir forslaget lagt i skuffen. Da fortsetter man med rent karakterbasert opptak som i dag. Frontene er mer skjerpet enn på lenge i skolepolitikken foran høstens valg.

Vi mener at de rødgrønne har funnet fram til en prinsipielt god modell. Dessverre kommer den for sent til at den får bevist sin rett før velgerne skal si sitt i september.

[ Dagsavisen mener: Utsiktene er lysere, men ny renteheving venter til uka ]

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen